بعد إعلان تراجعه عن صفقة الاستحواذ على «تويتر».. إيلون ماسك بين يدي القضاء

أمر قاض أمريكي ببدء المحاكمة في النزاع بشأن صفقة الاستحواذ على «تويتر» في أكتوبر، الأمر الذي شكّل انتكاسة لإيلون ماسك بعد رفض طلبه التأجيل، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

ولجأت شركة تويتر إلى مقاضاة ماسك، أغنى رجل في العالم، بعد إعلان تراجعه عن صفقة الاستحواذ على المنصّة، والتي بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

تويتر تأمل أن تؤدي المقاضاة إلى دفع إيلون ماسك لإتمام صفقة الاستحواذ

وتأمل تويتر أن تؤدي المقاضاة إلى دفع إيلون ماسك لإتمام صفقة الاستحواذ بالثمن المتفق عليه، 54.20 دولاراً للسهم الواحد.

وكان ماسك قد اتهمّ تويتر بحجب معلومات تتعلّق بالحسابات المزيّفة.

رفض طلب فريق محامي إيلون ماسك بتأجيل المحاكمة إلى بداية العام التالي

وطلب فريق محامي إيلون ماسك تأجيل المحاكمة إلى بداية العام التالي، نظراً لتعقيداتها. لكنّ تويتر طالبت ببدء الجلسات في سبتمبر.

واتفق قاضي ولاية ديلاور مع الشركة على أن تأجيل القضية، قد يعطي انطباعا “من عدم اليقين”.

الدعوى تتهم ماسك بـ “قائمة طويلة” من انتهاكات اتفاقية الاندماج

واتهمت الدعوى ماسك بـ “قائمة طويلة” من انتهاكات اتفاقية الاندماج التي “ألقت بظلالها على تويتر وأعمالها”.

وقال كبير مستشاري تويتر ويليام سافيت في جلسة الاستماع أمس الثلاثاء، إن استمرار حالة الغموض حول عملية الاستحواذ، “تلحق الضرر بتويتر يومياً”.

وقال سافيت إنّ “ماسك كان ولا يزال ملزما تعاقديا ببذل قصارى جهده لإتمام الصفقة. وما يفعله هو عكس ذلك تماما. إنه تخريب”.

بينما ردّ محامي ماسك، أندرو روسمان، بأن إيلون لا يزال أحد أهم المساهمين في تويتر. وقال إنه يجب إحالة القضية إلى المحاكمة العام المقبل، وفق جدول زمني “معقول” يمنح الجانبين وقتا للاستعداد.

ومنذ أن بدأ ماسك بإثارة الشكوك حول عدد الحسابات المزيفة والمتطفّلة على منصة تويتر في مايو، شهدت الشركة هبوطاً في أسعار الأسهم من أعلى مستوياتها الذي بلغ 50 دولاراً للسهم الواحد.

ويبلغ ثمن السهم في الشركة حالياً 39.45 دولاراً – أقلّ بكثير من الثمن الذي تأمل الشركة إنها الصفقة به وهو 54.20 دولاراً للسهم.

ماسك يتعهد بتخفيف قواعد الإشراف على محتوى تويتر

وتعهد ماسك، الذي يصف نفسه بأنه “مناصر لحرية التعبير”، بتخفيف قواعد الإشراف على محتوى تويتر بمجرد أن تنتقل إليه ملكية الشركة.

كما دعا إلى مزيد من الشفافية حول كيفية تقديم المنصة التغريدات للمستخدمين – وهو نظام يسمح حاليا بالترويج للبعض ومنح جماهير أوسع.

وهناك نظرية تقول إن ماسك لا يزال يريد شراء تويتر، لكنه يحاول فقط خفض السعر. إن كان الأمر كذلك، فإنّ محاميه لاعبو بوكر بارعين.

ويريد فريق ماسك القانوني أن تنعقد هذه المحكمة العام المقبل.