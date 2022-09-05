بعد إعلان الزمالك رسميا تمديد عقده.. مرتضى منصور: زيزو عندي بـ100 صفقة

أعلن نادي الزمالك تمديد تعاقده رسميًا مع أحمد السيد زيزو حتى 2025، ليُنهي أزمة رحيله عن الفريق التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

وكان عقد أحمد السيد زيزو السابق يمتد حتى صيف 2024، ويتضمن شرطا جزائيا قيمته 2 مليون دولار.

وفي سياق متصل، قال مرتضى منصور، خلال تصريحات عبر قناة الزمالك : “جددنا تعاقد أحمد سيد “زيزو” لمدة 3 سنوات. حتى 2025 وبدون شروط جزائية”.

وأردف: “زيزو عندي بـ 100 صفقة، ولم أجلس معه سوى 5 دقائق هو ووالده من أجل التجديد”.

وقال والد زيزو عبر MBC مصر قبل قليل: “الاتجاه حتى الآن بقاء زيزو بصفوف الزمالك. لدينا جلسة اليوم أو غدا مع مسؤولي النادي. نملك عروضا من أوروبا ودوريات خليجية يرغبون في تفعيل الشرط الجزاء لكننا نرفض ذلك. كل شيء وارد لكن البقاء في الزمالك هو الأقرب”.