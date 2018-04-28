بعد إعلان التوسع فى زراعته.. تعرف على الكينوا محصول المستقبل

الصاوى أحمد أعلنت وزارة الزراعة عن الخطة القومية للتوسع فى محصول الكينوا الذى يعتبر بديلا للقمح ويوجد فى الأراضى الصحراوية وهو يتحمل الجفاف والملوحة وينتج الفدان بين طن إليه طنين فى الموسم ويصل سعر الكيلو إلى 17جنيها، كما يعتبر محصولا تصديريا للأسواق الأوروبية.يزرع"الكينوا "فى

الصاوى أحمد

أعلنت وزارة الزراعة عن الخطة القومية للتوسع فى محصول الكينوا الذى يعتبر بديلا للقمح ويوجد فى الأراضى الصحراوية وهو يتحمل الجفاف والملوحة وينتج الفدان بين طن إليه طنين فى الموسم ويصل سعر الكيلو إلى 17جنيها، كما يعتبر محصولا تصديريا للأسواق الأوروبية.

يزرع”الكينوا “فى شهر نوفمبر وتمتد فترة الزراعة

لمنتصف ديسمبر كل عام، كما يزرع فى أمريكا الجنوبية وبدء انتشاره بأماكن أخرى من العالم، وأدخل الكينوا عام 2005 من خلال قسم بحوث التكثيف المحصولى بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية.

كما تنتشر زراعته بمدينة نويبع فى محافظة جنوب سيناء كمحصول غذائى يساهم فى تقليل الفجوة الغذائية، كما يساعد فى تطبيق نظم الرى الحديثة لترشيد استخدام مياه الرى، وأدرجته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” ضمن المحاصيل الرئيسية التى ستلعب دوراً مهمًا لتحقيق الأمن الغذائى خلال القرن الـ 21.

يتميز “الكينوا ” بأن له قيمة غذائية مرتفعة ومقاومته الشديدة للظروف المناخية المعاكسة – محصول تصديرى التوسع فيه يساهم فى جلب المزيد من العملة الصعبة للبلاد، ويحتاج إلى نهار قصير ودرجات حرارة منخفضة للنمو الجيد، ويتميز بتحمله لجفاف وملوحة الأرض.

كما ينمو بنجاح فى الأراضى الرملية الجديدة، وصلت المساحات الزراعة موسم 2017-2018 لأكثر من 80 فدانا فى 20 محافظة، ويدخل فى صناعة الأغذية الخاصة للمرضى الذين يُعانون من الحساسية لجلوتين القمح لعدم احتواء الحبوب على مادة الجلوتين.

كما يصنع من “الكينوا ” المخبوزات والكيك والرقائق والبسكويت والحلويات ،يستخرج من الحبوب زيت غذائى ويمكن استخراج مادة السابونين التى لها العديد من الاستخدامات لاسيما فى مجال تصنيع الأدوية، ينتج حبوبًا تحتوى على جميع الحموض الأمينية الضرورية، وتعد بروتينا كاملاً، وبها محتوى أقل كثيراً من الدهون.