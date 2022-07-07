بعد إعلان استقالته.. جونسون يتعهد برفع حصار الحبوب عن أوكرانيا

وعد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني المستقيل من زعامة حزب المحافظين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمواصلة العمل مع الشركاء لإنهاء حصار الحبوب في الأسابيع المقبلة، حسبما أعلن الناطق باسم جونسون.

وقال المتحدث: في أعقاب اتصال هاتفي بين الزعيمين “شكر الرئيس زيلينسكي رئيس الوزراء على تحركه الحاسم بشأن أوكرانيا، وقال إن الشعب الأوكراني يشعر بالامتنان لجهود المملكة المتحدة”.

وأضاف المتحدث: “اختتم رئيس الوزراء المكالمة بالإشادة بالرئيس زيلينسكي بالقول ’أنت بطل، الجميع يحبونك’”.

وأعلن بوريس جونسون استقالته من زعامة حزب المحافظين في وقت سابق اليوم الخميس، لكنه سيستمر في منصب رئيس الوزراء حتى الخريف المقبل، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وقالت “بي بي سي” إن سباقا على رئاسة حزب المحاظفين سيتم إجرائه في الصيف الحالي، على أن يتولى رئيس الوزراء الجديد مهام عمله قبل مؤتمر حزب المحافظين المقرر عقده في أكتوبر المقبل.

وشهدت الحكومة في المملكة المتحدة سلسلة من الاستقالات المتوالية، أمس الأربعاء واستمرت اليوم الخميس، حيث استقال وزير الأمن، وزيرا الصحة والخزانة، وهو ما وضع ضغوطا مكثفة على بوريس جونسون المتورط في سلسلة من الفضائح.