بعد إعلانها منظمة غير مرغوب فيها. «جرينبيس» تتخذ قرارا بشأن تواجدها في روسيا

أعلن فرع منظمة جرينبيس البيئية في روسيا، أنه بصدد وقف أنشطته في البلاد بع وصفها بـ “منظمة غير مرغوب فيها”، من قبل السلطات الروسية، ما يمعنه يحول دو ممارسة أنشطته عمليا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال المدعي العام الروسي في بيان، إن جرينبيس حاولت “التدخل في الشؤون الداخلية للدولة” و”شاركت في دعاية مناهضة لروسيا” من خلال الدعوة إلى فرض عقوبات على موسكو.

ونشر فرع المنظمة في روسيا بيانا على تطبيق تيليجرام قال فيه “هذا القرار يجعل استمرار أي نشاط لجرينبيس في روسيا أمرا غير قانوني. لذا فإن الفرع الروسي لمنظمة جرينبيس مضطر لغلق أبوابه”.

وقال الرئيس التنفيذي للفرع سيرجي تسيبلنكوف في وقت لاحق إنه سيلتمس المشورة القانونية قبل أن يقرر ما إذا كان سيطعن على الحكم.

وقال تسيبلنكوف في مقابلة مع رويترز: “آمل أن يظل العمل البيئي مسموحا به في بلادنا. آمل ألا تضطهد الدولة موظفينا، وأنا منهم”.