بعد إعلانها عودة صلاة الجماعة.. السعودية توضح الإجراءات الاحترازية لفتح المساجد

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، اليوم الثلاثاء، الإجراءات الاحترازية التي سترافق فتح المساجد، بعيد الإعلان عن السماح بعودة صلاة الجماعة إلى مساجد المملكة، باستثناء مكة المكرمة.

وأوضحت الوزارة للمصلين ضرورة ارتداء الكمامة القماشية، وإحضار سجاداتهم الخاصة معهم، وعدم تركها بعد الصلاة، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، والوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.

ولفتت إلى أنه سيتم الإبقاء على تعليق الدروس العلمية والبرامج والمحاضرات، وكذلك حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد، ومواصلة التعليم والمحاضرات عن بعد وفق الوسائط الإلكترونية حتى إشعار آخر.

وأكدت فتح المساجد قبل الأذان بـ15 دقيقة، وإغلاقها بعد الصلاة بــ10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشرة دقائق، وفتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة.

وذكرت الوزارة عدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو أي شيء آخر من طيب وسواك، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.

وقالت إن صلاة الجمعة تقام مؤقتا في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها.

وكانت السلطات السعودية أعلنت في وقت سابق الثلاثاء عن تفاصيل رفع القيود التي فرضت لاحتواء فيروس كورونا المستجد تدريجيا، بما يسمح بعودة الحياة الطبيعية، بعد نحو شهرين من الإغلاق.

ومن المقرر أن يدخل قرار إعادة فتح المساجد في السعودية، الأحد المقبل، وسيكون بمقدور المصلين أداء كافة الفروض.