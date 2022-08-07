بعد إعلانها تصنيع مليون جهاز.. تعرف على مبيعات «نوكيا» من سوق المحمول في مصر؟

رصدت “المال” حصة مبيعات هواتف العلامة الفنلندية «نوكيا» في مصر خلال شهر مايو الماضى؛ وذلك استنادًا إلى التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث «GFK».

يشار إلى أن وزارة الاتصالات أعلنت أمس الأول – السبت الماضى- عن توقيع اتفاقية تعاون بين شركة إتش إم دي العالمية المالكة للعلامة التجارية نوكيا العالمية، وشركة اتصال للصناعات المتطورة EAI فى مصر، بهدف تصنيع مليون جهاز محمول يضم هواتف تقليدية Feature Phone وأخرى ذكية خلال العام الحالي.

وتمكنت «نوكيا» من زيادة حصتها السوقية من مبيعات الهواتف الذكية المطروحة داخل السوق المحلية، لتستحوذ على 2.8%، من إجمالى مبيعات القطاع البالغة نحو 765 ألف جهاز خلال شهر مايو الماضى.

كما هيمنت العلامة الفنلندية على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات هواتف المحمول المنتمية للفئة السعرية «1000 – 2000 جنيه»، بنسبة بلغت 37.5%، من إجمالى مبيعات تلك الفئة البالغة 34 ألف جهاز، خلال تلك الفترة.

كما استحوذت نوكيا على 5.3% من إجمالى مبيعات الهواتف الذكية المنتمية للفئة السعرية «2000 – 3000 جنيه» من إجمالى مبيعاتها.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث «GFK»، اقتنصت العلامة الفنلندية على حصة سوقية 2.5% من إجمالى مبيعات الهواتف المبيعة عبر المنافذ التجارية، و2.5% أيضًا من الوحدات المباعة عبر السلاسل التجارية.