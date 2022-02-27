اتصالات وتكنولوجيا

بعد إطلاق «جالاكسي إس 22» فى 40 دولة.. سامسونج تخطط لزيادة عدد الأسواق إلى 130

سامسونج أطلقت سلسلة هواتف "جالاكسي إس 22" في حوالي 40 دولة
أحمد فراج 1:21 م, الأحد, 27 فبراير 22 1:21 م, الأحد, 27 فبراير 22

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أطلقت شركة سامسونج للإلكترونيات أحدث هواتفها الذكية “جالاكسي إس 22” في المدن الرئيسية بالعالم أمس الأول .

وذكرت وكالة يونهاب أن سامسونج أطلقت سلسلة هواتف “جالاكسي إس 22” في حوالي 40 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا.

سامسونج تخطط لتوسيع عدد الدول التي يتم فيها إطلاق “جالاكسي إس 22” إلى 130 دولة

وتخطط سامسونج لتوسيع عدد الدول التي يتم فيها إطلاق “جالاكسي إس 22” إلى 130 دولة بحلول منتصف مارس.

وتضاعفت الحجوزات المسبقة لسلسلة هواتف “جالاكسي إس 22” والتي جرت في حوالي 70 دولة منذ الكشف عنها في يوم 10 فبراير، بالمقارنة مع سلسلة هواتف جالاكسي السابقة، لتحقق أفضل أداء بين سلاسل هواتف “جالاكسي”. ومن بين سلسلة هواتف “جالاكسي إس 22″، شكل “جالاكسي إس ألترا” أكثر من 60%.

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وتم تشغيل أكثر من 300 ألف وحدة في يوم 22 فبراير حيث بدأ التشغيل المسبق لسلسلة “جالاكسي إس 22″، وهذا أعلى مستوى على الإطلاق.

المبيعات المسبقة للسلسلة تسجل حوالي 1.02 مليون وحدة

وسجلت المبيعات المسبقة للسلسلة حوالي 1.02 مليون وحدة وهذا أعلى مستوى من بين سلاسل “جالاكسي إس”.

وتم إطلاق سلسلة الحواسيب اللوحية “جالاكسي تاب إس 8” التي تم الكشف عنها مع سلسلة “جالاكسي إس 22″، في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأوروبا.

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وتضاعفت المبيعات المسبقة لسلسلة “جالاكسي تاب إس 8” في العالم بالمقارنة مع السلسلة السابقة. وفي كوريا الجنوبية، تم بيع جميع الحواسيب اللوحية “جالاكسي تاب إس 8” في أول يوم من بدء الحجوزات المسبقة في موقع سامسونج الإلكتروني.

و سجلت سلسلة “جالاكسي إس 22” لشركة سامسونج للإلكترونيات رقما قياسيا في اليوم الأول للتشغيل المسبق.

عدد هواتف جالاكسي “إس 22” التي تم تشغيلها في اليوم الأول للتشغيل المسبق تجاوز 300 ألف وحدة

وقالت سامسونج يوم الأربعاء إن عدد هواتف سلسلة جالاكسي “إس 22” التي تم تشغيلها في اليوم الأول للتشغيل المسبق تجاوز 300 ألف وحدة، وهو أعلى رقم لسامسونج في السوق المحلية، إذ تحتوي سلسلة جالاكسي إس 22 على 3 طرز وهي جالاكسي إس 22، وإس 22 بلس، وإس 22 ألترا.

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وكان الرقم القياسي السابق 270 ألف وحدة لـ”جالاكسي زد فولد 3″، و”جالاكسي زد فليب 3″.

وقاد “جالاكسي إس 22 ألترا” هذا الأداء الجيد حيث شكل حوالي 60% من العدد الإجمالي.

وقد بلغت الطلبات المسبقة لسلسلة جالاكسي إس 22 في الفترة من 14 إلى 21 من الشهر الجاري، 1.02 مليون وحدة، محطمة الرقم القياسي السابق لجالاكسي إس 8 البالغ مليون وحدة، وهي أعلى مستوى من بين السلاسل السابقة لجالاكسي إس.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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