بعد إطلاقه بنجاح.. الرافعي: استقبال أول صور تجريبية للقمر الصناعي «مصر سات 2» بعد أسبوع

قال الدكتور أحمد الرافعي، المسئول عن مشروع القمر الصناعي (مصر سات 2)، الذي تم إطلاقه بنجاح، اليوم، من الصين، إنه من المتوقع استقبال أول صور تجريبية من القمر بعد أسبوع، على أن يبدأ التصوير الفعلي للأماكن عقب انتهاء مرحلة الاختبارات التي تستغرق نحو 3 أشهر بعد الإطلاق، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار الرافعي إلى أن التحكم في (مصر سات 2) سيكون من الجانب المصري، فضلًا عن إعداد خطط التصوير وتسلم البيانات من المحطة الأرضية المصرية، عقب انتهاء مرحلة الاختبارات.

وأوضح أن (مصر سات 2) مشروع مشترك بين وكالة الفضاء المصرية ونظيرتها الصينية، وهو التعاون الثاني بين مصر والصين في مجال الفضاء، وذلك بعد مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية في المدينة الفضائية المصرية.