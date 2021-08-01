بعد إضافة محطة جديدة.. تفاصيل مشروع القطار السريع السخنة – العلمين»

بإضافة محطة حلوان لعدد المحطات التي سينطلق منها القطار السريع بالقاهرة أصبحت 3 محطات

قال مصدر مطلع لـ«المال»، إن وزارة النقل أضافت محطة في مشروع القطار السريع بمنطقة حلوان في التصميمات الجديدة، وذلك لخدمة أهالي المنطقة وسكان مدينة 15 مايو.

وأوضح مسئول وزارة النقل، أنه بإضافة محطة حلوان لعدد المحطات التي سينطلق منها القطار السريع بالقاهرة أصبحت 3 محطات.

الأولى في الجيزة، والثانية في العاصمة الإدارية الجديد، والأخيرة في المنطقة المذكورة سابقا.

ولفتت إلى أن المخطط الأولي للمشروع لم يتضمن محطة حلوان، لكن بعد إجراء مقارنة بين التوسعات المستهدفة في المستقبل، اتضح ضرورة إقامة محطة في المنطقة لضمان نقل أكبر عدد من الركاب.

الشركات المشاركة في التنفيذ

وانتهت وزارة النقل والتحالف الفائز بمشروع القطار الكهربائي السريع «العلمين- العين السخنة» بالتعاون مع شركة سيمنز العالمية من توزيع كافة الأعمال على الشركات.

وأكثر من 20 شركة ستشارك فى المشروع، وأُسند لهذه الكيانات تنفيذ الأعمال المدنية، وهى إنشاء المحطات والمسار وأخرى ستتولى توريد الفلنكات والبازلت.

تكلفة مشروع القطار السريع

وكشفت شركة سيمنز الألمانية للنقل منتصف يناير الماضى، أن تكلفة المرحلة الأولى من القطار السريع «السخنة – العلمين» تبلغ 3 مليارات دولار.

وتشمل الوحدات المتحركة «القطارات» والإشارات، وهندسة السكة، مؤكدة أن تلك المرحلة من المخطط افتتاحها مطلع عام 2023.

جاءت تصريحات الشركة وقتها بعد 24 ساعة من توقيع الهيئة القومية للأنفاق، وشركة سيمنس لنظم النقل، إضافة لشركتى أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب، على مذكرة تفاهم لتصميم وإقامة وإجراء أعمال التشغيل التجريبى لأول منظومة متكاملة القطار الكهربائي السريع فى مصر.

جولات لوزير النقل

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل أعمال تنفيذ مشروع قطار «العين السخنة -العلمين الجديدة – مرسى مطروح».

ورافق الوزير خلال الجولة، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، وقيادات الهيئة القومية للأنفاق واستشاري المشروع والشركات المنفذة.

وتم الانتهاء من أعمال التصميم المعماري العام للمحطات وتم اعتماده، وتم تنسيق التصميم الإنشائي مع الأعمال الكهروميكانيكية.

تم الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحي وتخطيط المسار وجار العمل في تنفيذ الجسور الترابية والكبارى والأعمال الصناعية للمسار والأسوار وكذا المحطات.

كما بدأت أعمال تجهيز التحويلات المرورية الخاصة لتنفيذ كويري المسار لعبور طريق السخنة.

وجار التحضير لبدء تنفيذ الأعمال الصناعية على طول الخط التي تشمل «كبارى سيارات أو أنفاق لزوم مخرات السيول» .

وجار صب الخرسانة المسلحة للأساسات في محطتي السخنة والعاصمة الإدارية، والإعداد لصب الخرسانة المسلحة للاساسات في محطتي محمد نجيب، وحلوان.

وجارٍ الانتهاء من التصميم الانشائي التفصيلي للتنفيذ بالإضافة إلى أنه تم تحديد موقع الورشة الرئيسية الخاصة بأعمال الصيانة والتي تقدر مساحتها بحوالي 470 فدانا.

وتقع شرق الطريق الدائري الإقليمي وجنوب طريق السخنة وتم تنفيذ كافة الأعمال المدنية والإنشاءات السالفة الذكر.

بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار تحت إشراف الاستشاري العام للمشروع سيسترا.

كما أنه يتم البدء الفوري بالتزامن مع هذه الأعمال، فى تنفيذ منظومة الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء بجانب تصنيع وتوريد 35 قطار ركاب سريع وإقليمية و10 جرارات نقل البضائع.

سرعة القطار

والسرعة التصميمية للقطار مشروع قطار السخنة/ مطروح تبلغ 250 كم /ساعة السرعة التشغيلية 230 كم/الساعة والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/الساعة.

كما تصل سرعة جرارات البضائع الكهربائية إلى 120 كم /ساعة.

والمشروع يشمل عدد 20 محطة منها 8 محطات للقطار السريع و12 محطات إقليمية.

ويساهم هذا المشروع فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة سكك حديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة.