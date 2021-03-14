بعد إصابته بكدمة.. الأهلي يوضح موقف محمد هاني من المشاركة أمام فيتا كلوب

كشف أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي ، عن موقف الحالة الصحية لظهير أيمن الفريق، محمد هاني، بعد تعرضه لإصابة على مستوى الحاجب. وتعرض محمد هاني لإصابة بكدمة في أسفل الحاجب بعد احتكاك في مران اليوم على ملعب…

كشف أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي ، عن موقف الحالة الصحية لظهير أيمن الفريق، محمد هاني، بعد تعرضه لإصابة على مستوى الحاجب.

وتعرض محمد هاني لإصابة بكدمة في أسفل الحاجب بعد احتكاك في مران اليوم على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، ليغادر على إثرها من أجل غرز تجميلية مكان الجرح.

يأتي ذلك المران على هامش استعداد النادي الأهلي لمواجهة فيتا كلوب، في الثالثة عصر، بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة في دور ‏المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أبو عبلة، خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي ، أن مشاركة هاني في لقاء فيتا كلوب متاحة، حيث يشارك اللاعب غدًا الأثنين، في المران بصورة طبيعية.

وأكد طبيب الأهلي أن الإصابة التي تعرض لها هاني، لن تعيقه عن المشاركة أمام فيتا كلوب، وذلك بعد أن أطمن عليه الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.