بعد إصابته بـ«كورونا».. طلائع الجيش يعلن رحيل عمرو جمال من معسكر الفريق

لاعبو الفريق سيجرون مسحة طبية اليوم؛ للوقوف على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد

أعلن نادي طلائع الجيش، رحيل عمرو جمال ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، عن المعسكر الإعدادي قبل استئناف بطولة الدوري الممتاز، وذلك بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب عمرو عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام»: «الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، راضي وكل الرضى، إيجابي كورونا، نسألكم الدعاء».

وكشف أحمد المهدي، مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، أن لاعبي الفريق سيجرون مسحة طبية اليوم؛ للوقوف على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من قبل المخالطين للاعب عمرو جمال.

كما أشار إلى أن الحالة الصحية لمهاجم الفريق عمرو جمال مستقرة، حيث سيخضع اللاعب لحجر صحي مدته 15 يومًا، قبل العودة مرة أخرى إلى التدريبات.