بعد إصابته بالسرطان..هشام سليم يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

تصدر اسم الفنان هشام سليم مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد تردد أخبارا تؤكد انه يتعرض لتدهور حالته الصحية بسبب اصابته بمرض السرطان منذ شهرين تقريبا ، وسبب ذلك حزنا لمحبيه وزملاء كثيرين له بالوسط الفني .

يُذكر أن آخر الأعمال الفنية للفنان هشام سليم هو مسلسل “هجمة مرتدة” والذي يتناول ملفات المخابرات المصرية، حيث يخوض «سيف ودينا» سلسلة من العمليات السرية التي تهدف كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى لتقسيم المنطقة العربية، ونشر تنظيم القاعدة في العالم

و آخر الأعمال الفنية للفنان هشام سليم هو مسلسل “هجمة مرتدة” والذي يتناول ملفات المخابرات المصرية، حيث يخوض «سيف ودينا» سلسلة من العمليات السرية التي تهدف كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى لتقسيم المنطقة العربية، ونشر تنظيم القاعدة في العالم.

سمير الجمل : حاضرا في أذهان المشاهدين ولم يعتمد على شهرة والده

أوضح السيناريست والناقد الفني سمير الجمل أن هشام سليم تربى في عائلة فنية كبيرة لذلك حينما ظهر في الفن لم يكن مغرورا بل كان صادقا في انفعالاته وأدواره الفنية، حتى في أزمة ابنه الأخيرة تعاطف الجمهور معه على المستوى الانساني بدرجة كبيرة ، بالاضافة أن المشاهدين يعتبرونه واحدا من أسرهم بسبب أنه ظهر في أفلام سينمائية وهو مازال طفلا أو صغيرا مثل فيلم امبراطورية ميم وعودة الابن الضال .

وأكد الجمل ان مايميزه أيضا أنه لم يعتمد على اسم والده الراحل صالح سليم في تحقيق شهرة او نجومية ، لذلك الجميع يحبه فنيا وانسانيا ولذلك حدث تعاطف كبير من الجمهور معه وذلك تقديرا كبيرا من المشاهدين له .

وهناك فنانين آخرين يملأون الشاشات يوميا بمسلسلات وأفلام سينمائية ولايشعر بهم أحدا كأنهم غائبون تماما ، وهذه رسالة هامة ، بالاضافة أن هشام سليم حينما يتعرض لأزمة صحية مثل اصابته بالسرطان فذلك أمرا صعبا ومحزنا ويجب أن ندعمه جميعا لأنه يستحق ذلك .

فايزة هنداوي : هشام سليم مصاب بمرض السرطان منذ فترة طويلة

وقالت الناقدة فايزة هنداوي أن هشام سليم كان فنانا مميزا منذ بداية ظهوره في فيلم امبراطورية ميم وهو في سن صغير مع الراحلة فاتن حمامة .

وأشارت بأنه قدم العديد من الأدوار في الدراما التليفزيونية والسينما وتركت بصمة كبيرة مع الجمهور ، مثل مسلسل محمود المصري ولقاء على الهواء وغيرها بالاضافة أنه شارك في عدد قليل من الأعمال السينمائية لكنه استطاع بأدائه العال ان يترك أثرا فيها .

وتضيف أن هشام سليم مصاب بمرض السرطان منذ فترة طويلة ، لكنه كان يخفي هذا الأمر خوفا على والدته وأسرته تماما ودعم الكثيرين له في ازمته يؤكد على نجوميته ومحبة الجميع له برغم غيابه منذ فترة عن الشاشة .