بعد إصابتهم فردي أمن.. التوصل لعصابة سرقة خطوط البترول بالجيزة

العثور على حفرة بعمق 1,5م ومحبس على خط الأنابيب.

توصلت أجهزة الأمن إلى تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة خطوط أنابيب البترول بمحافظة الجيزة، وذلك بعدما أصابوا فردي أمن إداري لإحدى شركات أنابيب البترول، بطلقات نارية أثناء التصدي لهم.

إطلاق نار

بدأت الواقعة بتلقى مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من مسئولي إحدى شركات أنابيب البترول، عن إصابة فردي أمن إداري بالشركة، بعيارين ناريين، ونقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

وقال المصابان إنهما أثناء مرورهما على خط أنابيب البترول، التابع للشركة عملهما الكائن بدائرة المركز، مُستقلين سيارة تابعة للشركة، شاهدا بعض الأشخاص المجهولين أثناء محاولتهم تركيب محبس، على الخط بقصد سرقة مواد بترولية منه.

وأضافا أنهما عندما شاهدوهم أطلقوا تجاههما أعيرة نارية مما أدى لحدوث اصابتهما، وتلفيات بالسيارة التي يستقلانها.

هروب المتهمين

وأشارا إلى أنهم تمكنوا من الهروب مستقلين سيارتين (ملاكي – ربع نقل)، والعثور على حفرة بعمق 1,5م ومحبس على خط الأنابيب لم يتم استخدامه.

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وشكلت فريق بحث جنائي، برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

كشف أفراد العصابة

وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة خطوط نقل المواد البترولية، من خطوط التوزيع الرئيسية عن طريق تركيب محابس عليها.

وكشفت عن تكوين العصابة من 4 عناصر إجرامية، مُقيمين بدائرة مركز الصف.

وعقب تقنين الإجراءات، تشكلت مأمورية أمنية لاستهدافهم، وأمكن ضبط اثنين منهم.

اعترافات لصوص سرقة خطوط البترول

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، بالاشتراك مع المتهمان الهاربان، وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب.

واعترف أحد المتهمين أنهم أثناء شروعهم فى تركيب المحبس بمكان الواقعة، شاهدوا سيارة المجني عليهما، فبادرهم بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته.

وبإرشاده أمكن ضبطها، و32 طلقة من ذات العيار المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.