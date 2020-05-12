بعد إصابتها بكورونا..وكيل النواب: 12 نائبا خالط النائبة شيرين فراج

وتمنى أن يكون هناك حظر تجول كامل في فترة العيد وغلق كامل للشواطئ والطرق المودية إليها

قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب إن هناك 12 نائبا خالط بشكل مباشر النائبة شيرين فرج التى أصبيت بفيروس كورونا المستجد بعد أن أجرت تحليل الفيروس موضحا أنها حضرت اجتماع لجنة الخطة والموازنة والجلسة العامة للبرلمان الإثنين قبل الماضي.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أنه يتمني أن يكون هناك حظر تجول كامل في فترة العيد وغلق كامل للشواطئ والطرق المودية إليها موضحا أن فترة العيد فرصة مناسبة لفرض هذا الحظر .

وأشار وكيل النواب إلى أن الأحد القادم هناك جلسة عامة في مجلس النواب، موضحا أن المجلس اتخذ الاحتياطات مثل عمل بصمة بالعين وعمل اجراءات التباعد الاجتماعي ونقل اجتماعات اللجان الى القاعات الكبري في مجلس الشورى لخلق مسافات بينية .

وأكد أنه تم ضخ مبالغ كبيرة تصل للمليارات لمواجة فيروس كورونا حيث تم زيادة ميزانية وزارة الصحة بزيادات لم تقر من قبل مطالبا المواطنين بالاستجابة لتعلميات الدولة لمواجهة الفيروس .