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بعد إصابة 6 أشخاص وحرق سيارة.. ضبط أطراف مشاجرة في مدينة دهب

في جنوب سيناء.
أماني عوض 4:50 م, الأربعاء, 24 مارس 21 4:50 م, الأربعاء, 24 مارس 21

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أطراف مشاجرة نشبت بين مجموعة من الأشخاص في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، أدت إلى إصابة 6 أشخاص وإضرام النيران في سيارة ملاكي.

كان قسم شرطة دهب بمديرية أمن جنوب سيناء، قد تلقى بلاغًا عن حدوث مُشاجرة بين مجموعة أطراف ووجود إصابات.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول: مجموعة أشخاص بجنوب سيناء، طرف ثان: مجموعة أشخاص من محافظة أسيوط ومقيمين بمدينة دهب.

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وتبين من الفحص أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة شخص ينتمي للطرف الأول اصطدم بشخصين ينتميان للطرف الثاني أثناء ترجلهما بذات المنطقة، نتج عن ذلك إصابتهما بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة والتصالح فيما بينهم.

وفي وقت لاحق حدثت بينهما مشادة تبادلوا خلالها الاعتداء بالضرب على بعضهما، ونتج عن ذلك إصابة 4 أفراد من الطرف الثاني بكدمات متفرقة، وإضرام النيران بسيارة ملاكي ملك أحد أفراد الطرف الثاني.

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وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء تنسيقًا وقطاع الأمن العام، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط طرفي المشاجرة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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