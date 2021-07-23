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بعد إصابة 4 أفراد وتحطيم نوافذ مسجد.. ضبط أطراف مشاجرة في أسيوط

بسبب ركن توك توك وإعاقة حركة المرور.
أماني عوض 11:25 م, الجمعة, 23 يوليو 21 11:25 م, الجمعة, 23 يوليو 21

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أطراف مشاجرة نشبت بين عائلتين في محافظة أسيوط، وتسببت في إصابة 4 أفراد، وتكسير نوافذ مسجد بعد التراشق بالحجارة.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن حدوث مشاجرة بين عائلتين بمحافظة أسيوط، وتراشق طرفيها بالحجارة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بأسيوط، عن حدوث مشاجرة بين عائلتين بدائرة مركز شرطة القوصية.

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واتضح أن المشاجرة بين طرف أول: 4 أشخاص “محددين”، طرف ثان: 5 أشخاص “محددين”، وذلك على أثر حدوث مشادة كلامية بين عدد من أطراف العائلتين لاعتراض شخص من الطرف الثاني على أحد أفراد الأول بركن مركبة “توك توك” بالشارع العام مما أعاق حركة المرور.

وعلى إثر ذلك تراشق الطرفين بالحجارة واحتمى البعض منهم داخل مسجد كائن بذات العنوان بين منازل العائلتين، الأمر الذي أدى إلى تحطم عدد من نوافذ المسجد، وإصابة 4 أشخاص من الطرفين بسحجات وكدمات بالجسم.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف وضبط أطراف المشاجرة، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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