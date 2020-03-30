بعد إصابة ووفاة 735 ألف شخص حول العالم.. 22 دولة خالية من «كورونا» تعرف عليها

ومن بين الدول الخالية من كورونا أيضا طاجيكستان الآسيوية وتركمانستان وسيراليون وبوتسوانا وليسوتو فى أفريقيا

تعاني 199 دولة ومنطقة حول العالم من تفشى وباء «كورونا» ما بين إصابات وحالات وفاة ، ونفذ العديد من الدول تدابير لمنع استمرار حالات الإصابة بكوفيد-19، لكن هناك 22 دولة لا يوجد بها مصابون ولا موتى جراء الوباء وفقًا لتقاريرها الطبية.

ففى أوروبا والقارة الأمريكية ، لا يوجد بلد لم يصل إليه الفيروس ، وتبقى قارة واحدة فقط دون عدوى وهى القارة القطبية الجنوبية.



هذه هى الدول النظيفة من كورونا:

أفريقيا:

ملاوي، بوروندي، جنوب السودان، سيراليون، بوتسوانا، ليسوتو، جزر القمر، ساو تومي وبرينسيبي.

آسيا:اليمن، كوريا الشمالية، طاجيكستان، تركمانستان



أوقيانوسيا:

جزر سليمان، فانواتو، ساموا، كيريباتي، ميكرونيزيا، تونغا، جزر مارشال، بالاو، توفالو، ناورو.



اليمن هو الأكبر في قائمة 22 دولة ، حيث يبدو أن ما يقرب من 30 مليون شخص لم يصابوا بالفيروس الذى قتل بالفعل أكثر من 33 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.



أدت الحرب الأهلية التي دامت خمس سنوات في اليمن إلى مقتل أكثر من 100 ألف شخص من القتال والتجويع ، وعلى الرغم من أن أيًا من سكانها لم يُصب بعد من كورونا حتى الآن ، إلا أنها تستعد بالفعل للفيروس.



ومن بين الاحتياطات، تم إنشاء معزل في مدينة عدن ، وتم إيقاف الدراسة وأعطيت تعليمات بوقف الصلاة في المساجد.

وحذرت منظمات صحية دولية هذا الشهر ، من بينها “أطباء بلا حدود” ومنظمة الصحة العالمية ، من أن نقص الصابون والمياه في اليمن سيجعل جهود التكيف مع الفيروس صعبة ويهدد حياة الملايين هناك.

والدول الثلاث الكبرى التالية على القائمة كلها أفريقية. وفقا لتقاريرها، لا يوجد مريض كورونا في ملاوي وبوروندي وجنوب السودان.

وفي مالاوى ، في الجنوب الشرقي من القارة الأفريية، حيث يعيش 19 مليون شخص ، أعلن رئيسها أن الفيروس “كارثة وطنية” وبدأت أحزاب المعارضة هناك حملات توعيه لتشرح للسكان الخطر.



وفي جنوب السودان 11.1 مليون ، أصغر دولة في العالم ، لم يتم الإبلاغ عن أى مريض كورونا وهناك بالفعل الاستعداد للفيروس.

وتم حظر الرحلات الداخلية والخروج منها وعقدت مؤتمرات كبيرة ، لكن الحرب الأهلية الطويلة مزقت البلاد وأدت إلى 1.5 مليون نازح ، وبسبب الموارد الشحيحة ، سيكون من الصعب منع الأمراض الجماعية إذا وصل الفيروس إلى هناك.

ومن بين الدول الخالية من كورونا أيضا، طاجيكستان الآسيوية وتركمانستان ، وسيراليون ، وبوتسوانا ، وليسوتو فى أفريقيا.

