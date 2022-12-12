بعد إصابة نجله بتحدي لعبة «تيك توك».. التحقيق في بلاغ ولي أمر ضد إدارة مدرسة بالقليوبية

أجرت أجهزة الأمن تحقيقًا في واقعة إصابة طالب بإحدى المدارس بمحافظة القليوبية ، بسبب محاكاته لعبة عبر تطبيق “تيك توك”، واستمعت لأقوال زملائه المشاركين في تصوير الفيديو، وذلك بعد تقدم ولي الأمر ببلاغ بالواقعة، ويتهم المدرسة بالإهمال.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة أول العبور بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من شخص عن تضرره من إدارة إحدى المدارس بالمنطقة، للإهمال والتقاعس عن متابعة سلوك الطلبة.

وأضاف في البلاغ أن نجله (طالب بذات المدرسة) أصيب بكدمات وخدوش متفرقة بالجسم، نظرًا لقيامه وبعض زملائه بتصوير مقطع فيديو لمحاكاة إحدى الألعاب المنتشرة بين أوساط طلاب المدارس، وتنفيذها مما أدى لحدوث إصابته المشار إليها.

ولفت إلى نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، واتهم زملائه بالتسبب في حدوث إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد 4 من زملائه المشتركين في ارتكاب الواقعة.

وباستدعائهم وسؤالهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على سبيل اللهو والمزاح، وبث مقطع الفيديو عبر تطبيق “تيك توك” لتحقيق نسب مشاهدة عالية.

وبإستدعاء مدير المدرسة المشار إليها، وسؤاله أقر بصحة الواقعة على سبيل المزاح فيما بينهم.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.