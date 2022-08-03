«بعد إصابة فتاة بعيار ناري».. القبض على أطراف مشاجرة في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على طرفي مشاجرة تسببت في إصابة فتاة بعدما أطلق أحد المتهمين عيار ناري، وذلك بعدما تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها طالبة مصابة إثر إدعاء مشاجرة أمام العقار محل سكنها.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول: شخص ونجلته، وطرف ثان: سائق ونجلة خالته بسبب خلافات مالية بينهم تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلٍ منهما على الآخر، وأطلق أحدهم عيارًا ناريًا في الهواء باستخدام فرد خرطوش، نتج عن ذلك إصابة الفتاة المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة أحدهم السلاح المستخدم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب، واتخذت الإجراءات القانونية.