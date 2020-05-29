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بعد إصابة عدد منهم بـ«كورونا».. طلاب جامعة النيل يطالبون بتأدية امتحانات السنة النهائية إلكترونيًّا (بيان)

بجانب التقييم عن طريق مشروعات بحثية
المال - خاص 10:42 م, الجمعة, 29 مايو 20 10:42 م, الجمعة, 29 مايو 20

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أصدر اتحاد طلاب جامعة النيل الأهلية بيانًا طالبوا خلاله الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 17 مايو لسنة 2020 الذي يقضي تأدية طلاب الفرق النهائية لامتحانات تحريرية تعقد داخل الجامعة، وإجراؤها إلكترونيا، مع تقييم الطلاب عن طريق مشروعات بحثية أسوة بما تم مع طلاب فرق النقل.

واستندوا إلى عدة أسباب وراء المطالب، منها إصابة عدد من الطلاب بفيروس كورونا المستجد، ووجود عدد كبير من المخالطين لحالات مؤكدة من عائلاتهم وذويهم.

كما يوجد أيضًا نسبة كبيرة من طلاب السنة النهائية فى محافظات خارج مدينة القاهرة، ما يجعل التنقل والسفر خطرًا جسيمًا على صحتهم ويزيد من فرص تعرضهم للإصابة، إضافة إلى الصعوبة الشديدة فى الوصول إلى مقر الجامعة.

وقالوا إن المطالب السابقة تستهدف الحفاظ على سلامة وصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وكافة العاملين بالجامعة وذويهم فى ضوء التدابير الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة الوباء من فرض حجر صحي على أغلب مناطق الجمهورية مع تطبيق إجراء حظر التجوال.

بيان إتحاد طلاب جامعة النيل الأهلية
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بقلم المال - خاص

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