بعد إصابة عامل بكورونا.. محافظ مطروح يغلق أحد الأفران الخاصة

مع تكثيف أعمال التطهير والتعقيم في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها محافظة مطروح للوقاية من فيروس كورونا المستجد

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إغلاق أحد الأفران الخاصة بمدينة مرسى مطروح لمدة أسبوع بعد اكتشاف إصابة لأحد العاملين بها بفيروس كورونا لإجراء كافة عمليات التطهير والتعقيم، حفاظا على صحة العاملين بالفرن، والمواطنين، مع متابعة كافة الإجراءات الصحية الأخرى للكشف على المخالطين، كما تم نقل الحالة لمستشفى العزل فى النجيلة.

كما وجه المحافظ بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها محافظة مطروح للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنع انتشاره مع أخذ الاحتياطات اللازمة بجميع مدن المحافظة.

وقام اللواء خالد شعيب أمس بتفقد المعرض اللوجستى لبيع الخضراوات الفاكهة فى جولة ميدانية مفاجئة للاطمئنان على توافر الكميات الكافية من الخضار والفاكهة، وبالأسعار والجودة المناسبة لأهالى المحافظة، حيث يتوافر بالمعرض نحو 30 طن خضار وفاكهة متنوعة، والاطمئنان من المواطنين على الالتزام بالأسعار المخفضة التى أقرتها المحافظة بالاتفاق مع التاجر للتخفيف عن المواطنين.

شعيب يوجه بالإسراع بفتح المعرض اللوجستى الجديد بمنطقة علم الروم

ووجه محافظ مطروح للمهندس السيد أبو اليزيد، وكيل وزارة التموين، بالإسراع فى فتح المعرض اللوجستى الجديد بمنطقة علم الروم بمدينة مرسى مطروح؛ للتخفيف عن المواطنين، ومنع الأسواق العشوائية.