بعد إصابة حالتين بجلطات دموية.. فنلندا توقف استخدام لقاح «استرازينيكا» المضاد لـ«كورونا»

من المتوقع أن يستغرق التحقيق أسبوعًا واحدًا على الأقل

أعلن المعهد الفنلندي للصحة والرعاية أن هلسنكي أوقفت استخدام لقاح “استرازينيكا” المضاد لفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19) حيث تحقق في احتمال إصابة حالتين بجلطات دموية.

وأضاف المعهد، حسبما ذكرت قناة “سكاي نيوز” البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن يستغرق التحقيق أسبوعًا واحدًا على الأقل، مما يعني أنه لن يتم استئناف التطعيم حتى 29 مارس الجاري على الأقل.

من جانبهم، قال المحققون في فنلندا إنه يتعين عليهم النظر في الحالات المصابة، وذلك على الرغم من تطمينات وكالة الأودية الأوروبية بأن اللقاح “آمن وفعال” لجميع الفئات العمرية.