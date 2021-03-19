لايف

بعد إصابة حالتين بجلطات دموية.. فنلندا توقف استخدام لقاح «استرازينيكا» المضاد لـ«كورونا»

من المتوقع أن يستغرق التحقيق أسبوعًا واحدًا على الأقل
المال - خاص 8:11 م, الجمعة, 19 مارس 21 8:11 م, الجمعة, 19 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن المعهد الفنلندي للصحة والرعاية أن هلسنكي أوقفت استخدام لقاح “استرازينيكا” المضاد لفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19) حيث تحقق في احتمال إصابة حالتين بجلطات دموية.

وأضاف المعهد، حسبما ذكرت قناة “سكاي نيوز” البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن يستغرق التحقيق أسبوعًا واحدًا على الأقل، مما يعني أنه لن يتم استئناف التطعيم حتى 29 مارس الجاري على الأقل.

اقرأ أيضا  نحو 30 يوما على «رمضان» ... الإفتاء المصرية : غدا الأحد أول أيام شهر شعبان

من جانبهم، قال المحققون في فنلندا إنه يتعين عليهم النظر في الحالات المصابة، وذلك على الرغم من تطمينات وكالة الأودية الأوروبية بأن اللقاح “آمن وفعال” لجميع الفئات العمرية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

ضمن خطة الإحلال والتجديد .. محافظ أسيوط يفتتح 14 مسجدا (صور)

المال - خاص 7:28 م, الجمعة, 19 مارس 21

«لزيادة متابعين صفحته».. ضبط شخص روج شائعات عن خطف الأطفال

أماني عوض 5:29 م, الجمعة, 19 مارس 21

القبض على 4 أشخاص بتهمة التنمر على مسن وسرقته في الدقهلية

أماني عوض 5:13 م, الجمعة, 19 مارس 21

السعودية : تعرض مصفاة نفط بالرياض لهجوم بطائرات مسيّرة

هيثم سمير 4:53 م, الجمعة, 19 مارس 21

طقس غد السبت.. حار نهارًا وأتربة عالقة على القاهرة وأمطار على السواحل

دعاء محمود 4:12 م, الجمعة, 19 مارس 21

قوافل «نور حياة» تجري الكشف على ضعاف البصر في 7 محافظات

السيد فؤاد 3:17 م, الجمعة, 19 مارس 21