لايف

بعد إصابة حارس مزرعة.. سقوط عصابة سرقة الماشية في المنوفية

المتهمون: تصدى لنا فأطلقنا النار لنتمكن من الهروب.
أماني عوض 5:09 م, الأحد, 27 فبراير 22 5:09 م, الأحد, 27 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

توصلت أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن المنوفية إلى عصابة مكونة من 10 أشخاص تخصصت في سرقة الماشية بالمحافظة، وذلك عقب إصابة حارس مزرعة بطلق ناري أثناء ارتكاب إحدى جرائمهم، وألقت القبض على المتهمين.

إصابة حارس من مجهولين

جاء ذلك بعدما تلقى مركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية، بلاغًا من مستشفى عن استقبالها مزارع مُصاب بجرح وكسر بالجسم، على إثر إدعاء طلق ناري.

وبسؤاله قال إنه أثناء تواجده بحراسة إحدى المزارع ملك آخر، فوجئ بحضور 3 مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل، وأثناء توجهه إليهم لاستبيان الأمر لاذوا بالهرب، وأطلق أحدهم عيار ناري تجاهه فأحدث إصابته المشار إليها.

اقرأ أيضا  ضبط هارب من تنفيذ 320 حكمًا قضائيًا في الإسكندرية

عصابة سرقة الماشية من 10 أشخاص

وتشكل فريق بحث جنائي من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص في سرقات الماشية يتكون من 10 عناصر إجرامية -يوجد لسته منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتي أمن الجيزة والمنيا، وأمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهم بندقية آلية، 2 فرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 5 قطع أسلحة بيضاء، مبلغ مالي من متحصلات بيع المسروقات.

اقرأ أيضا  ضبط مخزن بويات مغشوشة في التجمع قبل طرحها بالأسواق

المتهمون: أطلقنا النار للهروب

وبمواجهتهم أوضحوا أنه عقب سرقة 3 رؤوس ماشية من حظيرة أحد الأشخاص مُستخدمين سيارة ملاكي، سيارة نقل، وسيرهم بالمزرعة محل حراسة المصاب بقصد الهروب، اعترض المُصاب طريقهم داخل المزرعة حراسته فأطلق أحد المتهمين عيار ناري من السلاح المضبوط بحوزته.

وأشاروا إلى أن ذلك ليتمكنوا من الهرب بالمسروقات فأحدث إصابة المذكور ولاذوا بالهرب، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب واقعتين مماثلتين بدائرتي مركزي شرطة منوف والشهداء.

اقرأ أيضا  ضبط شبكة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص في الجيزة

وأرشدوا عن المسروقات والسيارات المستخدمة على النحو التالي: 25 رأس غنم، 9رؤوس ماشية، لدى كل من تاجر ماشية وتاجر أغنام”سيئى النية”، وأمكن ضبطهما وكذا 3 سيارات مُستأجرين، واتخذت الإجراءات القانونية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

ارتفاع درجات الحرارة غدا.. شبورة مائية صباحا والعظمى في القاهرة 22

عصام عميرة 5:00 م, الأحد, 27 فبراير 22

القبض على المتهمين باحتجاز سائق أتوبيس نقل جماعي تحت تهديد السلاح

أماني عوض 4:54 م, الأحد, 27 فبراير 22

ضبط المتهم بالنصب على راغبي الالتحاق بالكليات العسكرية

أماني عوض 4:20 م, الأحد, 27 فبراير 22

ضبط موظف بريد متهم بإهدار 7 ملايين جنيه من المال العام بجنوب سيناء

أماني عوض 3:35 م, الأحد, 27 فبراير 22

«رياضة البرلمان» تستمع لمطالب شباب قنا وتسعى لحل مشكلاتهم

ياسمين فواز 3:21 م, الأحد, 27 فبراير 22

مشاجرة تكشف تجارة آثار وسلاح ومخدرات في الأقصر

أماني عوض 3:21 م, الأحد, 27 فبراير 22