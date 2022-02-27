بعد إصابة حارس مزرعة.. سقوط عصابة سرقة الماشية في المنوفية

توصلت أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن المنوفية إلى عصابة مكونة من 10 أشخاص تخصصت في سرقة الماشية بالمحافظة، وذلك عقب إصابة حارس مزرعة بطلق ناري أثناء ارتكاب إحدى جرائمهم، وألقت القبض على المتهمين.

إصابة حارس من مجهولين

جاء ذلك بعدما تلقى مركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية، بلاغًا من مستشفى عن استقبالها مزارع مُصاب بجرح وكسر بالجسم، على إثر إدعاء طلق ناري.

وبسؤاله قال إنه أثناء تواجده بحراسة إحدى المزارع ملك آخر، فوجئ بحضور 3 مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل، وأثناء توجهه إليهم لاستبيان الأمر لاذوا بالهرب، وأطلق أحدهم عيار ناري تجاهه فأحدث إصابته المشار إليها.

عصابة سرقة الماشية من 10 أشخاص

وتشكل فريق بحث جنائي من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص في سرقات الماشية يتكون من 10 عناصر إجرامية -يوجد لسته منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتي أمن الجيزة والمنيا، وأمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهم بندقية آلية، 2 فرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 5 قطع أسلحة بيضاء، مبلغ مالي من متحصلات بيع المسروقات.

المتهمون: أطلقنا النار للهروب

وبمواجهتهم أوضحوا أنه عقب سرقة 3 رؤوس ماشية من حظيرة أحد الأشخاص مُستخدمين سيارة ملاكي، سيارة نقل، وسيرهم بالمزرعة محل حراسة المصاب بقصد الهروب، اعترض المُصاب طريقهم داخل المزرعة حراسته فأطلق أحد المتهمين عيار ناري من السلاح المضبوط بحوزته.

وأشاروا إلى أن ذلك ليتمكنوا من الهرب بالمسروقات فأحدث إصابة المذكور ولاذوا بالهرب، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب واقعتين مماثلتين بدائرتي مركزي شرطة منوف والشهداء.

وأرشدوا عن المسروقات والسيارات المستخدمة على النحو التالي: 25 رأس غنم، 9رؤوس ماشية، لدى كل من تاجر ماشية وتاجر أغنام”سيئى النية”، وأمكن ضبطهما وكذا 3 سيارات مُستأجرين، واتخذت الإجراءات القانونية.