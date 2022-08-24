بعد إشهاره رسميا.. رئيس «رياضة النواب» يكشف أهداف اتحاد شباب المصريين بالخارج

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج،

إن تأسيس الاتحاد الجديد يتماشي مع رؤية الرئيس فى الاهتمام بالشباب والمصريين بالخارج وربط أبناء الجيل الثاني والثالث منهم بالوطن فى إطار عمل مؤسسى يستمر عبر أجندة وطنية واضحة المعالم.

وأكد رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، أن الاتحاد سيمارس دوره من خلال عقد اتفاقات تعاون مع المؤسسات الموازية فى جميع دول العالم والمنظمات الحكومية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للشباب المصرى والعمل على خلق بيئة مناسبة للعمل الجماعى وتغليب المصلحة العامة بعيدا عن الفردية.

وأوضح أن الاتحاد سينسق من خلال بروتوكولات عمل مع وزارة الهجرة والمصريين فى الخارج وجميع الوزارت المعنية بالمصريين فى الخارج والجهات المعنية لتحقيق الأهداف الرئيسية للاتحاد والتي تتضمن ربط الشباب بالوطن الأم من خلال فاعليات وأنشطة مختلفه وتشجيع الشباب المصرى خارج الوطن بأخذ دورهم فى الدفاع عن مصر بلغات تلك البلاد التى يعيشون فيهم.

كما تتضمن أهداف الاتحاد العمل على ربط الشباب المصرى بعضهم البعض خارج الوطن لتقديم المساعدات اللوجستية لمن يحتاجها منهم و الاستفادة من أفكار ومقترحات الشباب المصرى ومن تجاربهم الشخصية، فضلا عن المساعدة على ربط الشباب المصرى فى الخارج والداخل من خلال المعسكرات الداخلية والخارجية.

وأوضح حسين أن الاتحاد سيعمل على إشراك الشباب المصري بالخارج في جميع الاستحقاقات الدستورية والتي أثبت في الماضي أن المصريين في الخارج هم أول الملبين لنداء الدولة المصرية في كافة الاستحقاقات.

كما يسعي الانحاد إلي إبراز الشباب المصرى المتميز خارج الوطن والتعريف به لتكون نماذج يقتدي بها ومثل أعلى للشباب داخل الوطن وتفعيل التعاون المثمر مع البرامج المتميزة للشباب فى مصر التابعة لوزارة الشباب ووزارة الهجرة.

كما سيسعي الاتحاد إلي مساعدة الشباب المصري بالخارج علي الاستفادة من البرامج الني تقدمها الدولة المصرية لتأهيل الشباب المصري وكذلك المؤتمرات الشبابية التي ترعاها الدولة المصرية لمحاولة خلق بيئة مشتركة بين الشباب المصرى فى الخارج وداخل الوطن لتبادل الخبرات والتعاون فيما بينهم والعمل على اكتشاف المواهب المصريه والتى تعيش خارج الوطن فى شتى المجالات.

وأشار رئيس رياضة النواب إلى أن الوزارة تقدمت لإشهار الاتحاد منذ فترة بناء علي رغبة الآلاف من شباب المصريين في الخارج الذين رغبوا أن يعملوا تحت مظلة شرعية تنشأ داخل دولتهم المصرية وتم اتباع جميع إجراءات التأسيس وفقا للقانون المصري حتي كان إشهار الاتحاد كمنظمة أهليه غير هادفه للربح تنشأ وفقا للقانون المصري ويتبع لوزارة الشباب والرياضه .

وأوضح أن الاتحاد يستهدف دعم مشاركة الشباب المصري بالخارج فى كافة الفعاليات والأنشطة والتي يتم تنفيذها في الداخل والخارج لاسيما ان المصريين فى الخارج هم خط الدفاع الاول عن الدولة المصرية وهم ثروة حقيقية لبلدنا الغاليه

ووجه حسين الشكر لوزير الشباب على دعمه اللامحدود لاشهار الاتحاد الذي كان مطلباً لشباب المصريين بالخارج واهتمامه بالافكار التي قدمها مجلس ادارة الاتحاد وهو ما نتج عنه ظهور هذا الكيان الوطني الجديد مشيدا بدور وزيرة الهجرة السابقة نبيله مكرم وتعاونها المثمر وموجها الشكر ايضا للوزيرة سهى جندى وفريق وزارة الهجره على رأسهم السفير عمرو يوسف مساعد الوزيرة لدعمهم الكبير للاتحاد .

يشار إلي أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أصدر قراراً أمس بإشهار اتحاد “شباب المصريين بالخارج” فى ضوء قانون الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 وتعديلاته،

وصدر قرار إنشاء الاتحاد ومجلس إدارته برئاسة الدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس وعضوية 10 من الشباب ممثلي مختلف التيارات ممن لهم القدرة على التواصل والإبداع وتحقيق الأهداف المنشودة للاتحاد.