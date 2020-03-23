اقتصاد وأسواق

بعد إخلاء الإشغالات.. تعيين الخدمات الأمنية بسوق العتبة لمنع عودة الباعة الجائلين

ضمن إجراءات انتشار فيروس كورونا.
أماني عوض 9:01 م, الأثنين, 23 مارس 20 9:01 م, الأثنين, 23 مارس 20

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قررت أجهزة الأمن – اليوم الإثنين- تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لمنع عودة الباعة الجائلين بمنطقة سوق العتبة عقب إخلاء الإشغالات.

وعقدت شرطة المرافق، بمديرية أمن القاهرة، عدة لقاءات مع تجمعات الباعة الجائلين في تلك المناطق، بهدف توعيتهم بخطورة تلك التجمعات التي تسببها تواجدهم، وأعربوا عن تفهمهم لذلك.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين.

وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس “كورونا”، من خلال الحد من تجمعات المواطنين.

وفي ظل تزايد تردد المواطنين على منطقة سوق العتبة والشوارع المؤدية له، نظرًا لتواجد العديد من الباعة الجائلين فيها.

 وعقب الاجتماع مع الباعة الجائلين، شنت المرافق، حملات بمناطق ميدان العتبة، منطقة سوق الجوهري، منطقة رصيف حلاوة، شارع الجيش، شارع البوست، شارع الأزهر، منطقة بين الصورتين.

وأسفرت تلك الحملات عن رفع كافة إشغالات الباعة الجائلين بتلك المناطق بشكل كامل. 

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية. اللازمة عقب رفع الإشغالات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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