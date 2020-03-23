بعد إخلاء الإشغالات.. تعيين الخدمات الأمنية بسوق العتبة لمنع عودة الباعة الجائلين

قررت أجهزة الأمن – اليوم الإثنين- تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لمنع عودة الباعة الجائلين بمنطقة سوق العتبة عقب إخلاء الإشغالات.

وعقدت شرطة المرافق، بمديرية أمن القاهرة، عدة لقاءات مع تجمعات الباعة الجائلين في تلك المناطق، بهدف توعيتهم بخطورة تلك التجمعات التي تسببها تواجدهم، وأعربوا عن تفهمهم لذلك.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين.

وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس “كورونا”، من خلال الحد من تجمعات المواطنين.

وفي ظل تزايد تردد المواطنين على منطقة سوق العتبة والشوارع المؤدية له، نظرًا لتواجد العديد من الباعة الجائلين فيها.

وعقب الاجتماع مع الباعة الجائلين، شنت المرافق، حملات بمناطق ميدان العتبة، منطقة سوق الجوهري، منطقة رصيف حلاوة، شارع الجيش، شارع البوست، شارع الأزهر، منطقة بين الصورتين.

وأسفرت تلك الحملات عن رفع كافة إشغالات الباعة الجائلين بتلك المناطق بشكل كامل.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية. اللازمة عقب رفع الإشغالات.