بعد إحراق بعضها في بريطانيا وهولندا.. هل تنشر أبراج الـ 5G فيروس «كورونا»؟ (فيديو)

مطلع أبريل الحالي، انتشرت ادعاءات حول تأثير أبراج الجيل الخامس في انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، الأمر الذي أدى لأعمال تخريب وحرق لبعضها في دول أوروبية مثل بريطانيا وهولندا.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز تقارير عن الشرطة البريطانية وشركات اتصالات تفيد بتعرض أكثر من 30 موقعا لأبراج الـ 5G للحرق والتخريب خلال الشهر الجاري، الأمر الذي تكرر أيضًا في هولندا، بحسب ما ذكرت صحيفة تلجراف الهولندية.

ما هي تقنية الجيل الخامس

الجيل الخامس هو التقنية الجديدة من شبكات الاتصال بالانترنت والموبايل، والتي توفر نطاقًا تردديًا عاليًا، يسهل من عملية نقل المعلومات والبيانات، أسرع من الجيل السابق بنحو 100 مرة على الأقل.

وتعمل أوروبا حاليًا على استكمال البنية التحتية الأولى لشبكات وأبراج الجيل الخامس في عدة دول منذ العام الماضي، حيث وصفت المفوضية الأوروبية إن التقنية الجديدة تمثل «واحدة من أهم لبنات بناء اقتصادنا الرقمي ومجتمعنا في العقد القادم».

وفي 29 من يناير الماضي، أصدرت المفوضية الأوروبية لائحة القواعد الاسترشادية الخاصة بأمن شبكات الجيل الخامس، معطية الضوء الأخضر لشركة هواوي الصينية بمواصلة بناء شبكات الـ 5G.

البداية من فيسبوك

انطلقت «نظرية المؤامرة الجديدة»، بحسب وصف مجلة فوربس، من مجموعة نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة، قاموا بتدشين مجموعة «Group» باسم «أوقفوا الجيل الخامس في بريطانيا»، ضمّ ما يقرب من 60 ألف عضو.

وتداول أعضاء الجروب منشورات وروابط تفيد بمساهمة شبكات الجيل الخامس في الانتشار الكبير لفيروس كورونا في بريطانيا، بعد تحول أوروبا لبؤرة جديدة للوباء.

علي جمعة ونظرية الجيل الخامس

على الجانب الآخر، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الجدل، بعد حديث د. علي جمعة، مفتي مصر السابق، في برنامجه «لقاء الجمعة»، والذي ربط فيه بين انتشار كورونا وتقنية الجيل الخامس.

وقال «جمعة»: «إطلاق مئات آلاف الأقمار الصناعية لبدء العمل في شبكات الجيل الخامس قد هيأ الأجواء لتفشي الفيروس لأنه غيّر من كهرومغناطيسية الأرض».

منظمة الصحة العالمية تنفي

وفي رد قاطع على هذه الادعاءات، نفت منظمة الصحة العالمية وجود أي ربط بين انتشار فيروس كورونا، وشبكات اتصالات الجيل الخامس.

وقالت المنظمة: «لا تستطيع الفيروسات الانتقال عبر موجات الراديو أو شبكات الهواتف المحمولة. ينتشر مرض كوفيد-19 في العديد من البلدان التي لا توجد فيها شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة». شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة لا تساهم في انتشار مرض #كوفيد_19.



لا تستطيع الفيروسات الانتقال عبر موجات الراديو أو شبكات الهواتف المحمولة. ينتشر مرض كوفيد-19 في العديد من البلدان التي لا توجد فيها شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة. pic.twitter.com/bXjCnZPTNZ— WHO EMRO (@WHOEMRO) April 10, 2020

فيسبوك يرد على الأخبار الكاذبة

من ناحية أخرى، جاء رد موقع التواصل الاجتماعي الأول في العالم سريعًا، حيث قام فيسبوك بإغلاق مجموعة «Stop 5G in UK»، بسبب قيامها بالترويج لأخبار كاذبة، في 13 أبريل الجاري.

كما قام الموقع بوضع تنويهًا على فيديو مفتي مصر السابق، بأن المحتوى المذكور في الفيديو يمثل «معلومات زائفة»، حيث ربطه بمقال منشور على موقع «فتبينوا» المتخصص في التحقق من الأخبار، يفند فيه ما ذكره «جمعة» من معلومات علمية غير صحيحة.