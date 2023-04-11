«بعد إجراء دراسة مجتمعية للمشكلات والتعامل معها بجدية» مدبولي يتابع تطوير مدينة الأثاث بدمياط 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة جهود تطوير صناعة الأثاث في مدينة الأثاث بدمياط، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء حازم هدهود، رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

في مستهلّ الاجتماع قال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي بهدف متابعة الجهود القائمة لتطوير مدينة دمياط للأثاث، لتصبح مدينة صناعية متكاملة، في ضوء ما تمثله محافظة دمياط كقلعة من قلاع الصناعة المصرية المتميزة بهذا المجال.

وأشار إلى أن ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمساندة هذه الصناعة المهمة وتطويرها وتمكينها من المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة في هذا القطاع لأبناء المحافظة، ويزيد الصادرات المصرية والدخل القومي.

وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن الدولة تستهدف من تطوير مدينة الأثاث إنشاء وتشغيل تجمع صناعي متميز لإنتاج الأثاث قوامه المصانع والورش المتوسطة والصغيرة، ولديه القدرة التصنيعية التي تمكّنه من تصنيع وتوريد الأثاث المطلوب للسوق المحلية، مع توافر منتج بمواصفات وجودة عالمية قابل للتصدير، بما يسهم في تعزيز الصناعة ونمو الاقتصاد وزيادة الصادرات وتقليل الواردات وخلق فرص عمل.

وأوضحت محافظ دمياط، في هذا الإطار، أنه تم التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ لتنفيذ مجموعة من الخدمات التي تسهم في إحداث التطوير المنشود لمدينة الأثاث، في إطار الخطة الشاملة لتطويرها.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض اللواء حازم هدهود مختلف مراحل تنفيذ وتطوير مدينة الأثاث، وفقًا لأعلى معايير الجودة والاحتياجات التصنيعية واللوجستية والخدمية،

وتم التنويه إلى المخطط العام الحالي للتطوير والذي يشمل 1348 ورشة ومركزًا لتكنولوجيا الأثاث، إضافة إلى 5 مراكز خدمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك، خلال الاجتماع، التطرق إلى خطة التطوير، وترتكز على دراسة الوضع القائم ورصد المشكلات، ودراسة المدن والمشروعات المثيلة، ووضع حلول للمشكلات القائمة،

إلى جانب تسليط الضوء على الأعمال التي تم تنفيذها للتطوير، ووضع مخطط عام للتطوير يشمل استكمال العناصر المطلوبة للمدينة لتقوم بدورها بكفاءة.

وتابع السفير نادر سعد أن اللواء حازم هدهود عرض نتائج الدراسة المجتمعية التي تم إعدادها، والمتضمنة أبرز المشكـلات التي تواجـه مُصنعي الأثـاث، من خلال التنسيق مع محافظ دمياط.

مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع الأهالي بمحافظة دمياط للتعرف على التحديات التي تواجههم، وكذا المشكلات التي تواجه المستثمرين، وسيتم التعامل بجدية مع هذه النتائج ووضعها في الاعتبار لإزالة أسبابها والعمل على حلها، إضافة إلى دراسة المزيد من حزم التسهيلات والحوافز لجذب المستثمرين.

وتم التنويه، خلال الاجتماع أيضًا، إلى أنه تمّت إعادة تخطيط مدينة الأثاث وتطويرها ضمن المخطط العام للتطوير، لتضم 5 أحياء تخصصية و3 مراكز ماكينات متخصصة، و3 مناطق صناعية ومناطق لوجستية ومنطقة لإعادة تدوير المخلفات،

بالإضافة إلى صالة للمعارض الدائمة والمعارض المفتوحة و”هايبر ماركت” لمستلزمات التصنيع، ومنشآت تعليمية وخدمية متنوعة، وبوابات دخول وخروج.

وتم عرض عدد من الإجراءات العاجلة لتشغيل مدينة الأثاث، والإشارة إلى العمل على تفعيل وتشغيل مركز تكنولوجيا الأثاث التابع لوزارة التجارة والصناعة لتقديم مجموعة من الخدمات تشمل خدمات تدريب، واختبارات الاعتمادية، وتقديم الدعم الفني، بالإضافة إلى تصميمات مختلفة للأثاث، وإدارة الجودة، فضلًا عن الدعاية والإعلان.