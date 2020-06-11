بعد أيام من تمديد اتفاق أوبك.. أسعار النفط تهوي 10%

هوت أسعار النفط العالمية بأكثر من 10% خلال تعاملات اليوم الخميس، لتفقد معظم المكاسب التي حققتها منذ إعلان مجموعة أوبك + تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج القياسي.

وحسب بلومبرج، تراجع سعر خام تكساس الوسيط 10.10% أو 4 دولارات ليسجل 35.60 دولار للبرميل.

كما تراجع مزيج القياس العالمي خام برنت بنسبة 8.6% أو 3.59 دولا ليسجل 38.14 دولار للبرميل.

ويأتي الانخفاض الكبير بعد أيام من إعلان منظمة أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لنهاية يوليو القادم.

ويتوازى التراجع في ظل مخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، فضلا عن بلوغ مخزونات الخام الأمريكية أعلى مستوى على الإطلاق.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (المركزي الأمريكي) إن التعافي من الجائحة قد يستغرق أعواما، وهو ما أثر على معنويات المستثمرين.