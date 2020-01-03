بعد أيام من العمل الشاق.. رئيس الوزراء يتسوق يوم الإجازة (صور)

بعد أيام من العمل الشاق والاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء منذ التعديل الوزاري

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وهو يتسوق في أحد المولات الكبرى دون حراسة، ممسكا بإحدى عربات التسوق وبها عدد من المنتجات، وهو التقليد الذي لطالما كان يتمنى الكثير من المواطنين أن يحدث في مصر بأن يشاهدوا المسئولين يتعاملون مثلهم مثل أي مواطن.

يأتي ذلك بعد أيام من العمل الشاق والاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء على مدى الأيام الماضية منذ التعديل الوزاري.

ويعكف رئيس الوزراء على ممارسة عمله في مقر الحكومة ويعقد عدة اجتماعات متتالية على مدار اليوم.

كما قام بالعديد من الجولات هذا الأسبوع كان من بينها مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون وعين الصيرة ومشروع ممشى أهل مصر.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يتداول فيها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات عفوية ترصد الدكتور مصطفى مدبولي وهو يتسوق ويمارس حياته بشكل طبيعي وهو في منصبه كرئيس للوزراء وقبل توليه منصبه.

ونفس الأمر ينعكس على جولات رئيس الوزراء وامتدت إلى رفقائه من الوزراء الذين يكونون في صحبته، حيث يتحرك دوما الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في الأسواق وبين المواطنين، وحدث ذلك على هامش مشاركته بمنتدى السلام والتنمية المستدامة الذي انعقد تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة أسوان .

وفي أسوان، قام رئيس الوزراء بالتجول في شوارع المدينة برفقة وزراء التضامن وحينها كانت الدكتورة غادة والي قبل التعديل الوزاري، ورافقهم أيضا الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

ويهتم رئيس الوزراء بالاطمئنان دوما على حركة أسعار السلع والمنتجات وتوفيرها للمواطنين، وعقد رئيس الوزراء عدة اجتماعات تجهز لتنفيذ المبادرة الرئاسية تشجيع شراء المنتج المحلي وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المبادرة تستهدف دعم المواطنين وتشجيع المنتج الوطني بجانب تحريك السوق والمبيعات ودعم الاقتصاد المصري وتنميته في الفترة المقبلة، وإضافة إلى توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

وانتهت الحكومة بالفعل من تحديد محتويات القائمة الأولية للسلع ونقاط التوزيع المشاركة بالمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية.