بعد أول أسبوع من رمضان.. «المصرية للاتصالات» تتصدر مشاهدات إعلانات المحمول بـ17 مليونا

احتلت الشركة المصرية للاتصالات«we» المركز الأول في عدد مشاهدات إعلانات شركات المحمول على موقع يوتيوب بعد مرور أول أسبوع من شهر رمضان، مسجلة 17 مليون مشاهدة، تلتها فودافون مصر في المركز الثاني بـ16 مليون مشاهدة.

وجاءت شركة أورنج في المركز الثالث بـ15 مليون مشاهدة، أعقبتها شركة اتصالات مصر بـ12 مليون مشاهدة.

على صعيد آخر جاءت حملة السر للهيئة القومية للبريد التي يقدمها للفنان عمرو دياب في المركز الخامس بـ1.4 مليون مشاهدة.

يشار إلى أن شركات المحمول الأربع استعانت، خلال الماراثون الرمضاني، بمجموعة من نجوم الشباك الأول، منهم منى ذكي وأحمد عز ونيللي كريم، وياسمين عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، ودينا الشربيني.