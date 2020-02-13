بعد «أوبو».. شاومي ترجئ إطلاق سلسلة هواتفها «Mi 10»

قررت شركة شاومي الصينية للهواتف المحمولة، تأجيل طرح احدث سلسلة هواتفها الذكية MI 10 إلى موعد لاحق وكان من المفترض إطلاقه يوم 23 فبراير الجاري، قبل انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر برشلونة الدولي للاتصالات 2020.

وبحسب بيان أصدرته الشركة -حصلت “المال” على نسخة منها- فإن السبب وراء الإرجاء يرجع إلى مخاوف الشركة من إصابة موظيفها وعملائها ووسائل الإعلام من الإصابة بفيروس كورونا، ومن المنتظر أن ينعقد المعرض خلال الفترة من 24 إلى 27 من الشهر الجاري.

وفقًا لموقع elpais الإسباني، اتخذت GSMA أمس الأربعاء قرارًا بإلغاء المعرض هذا العام، بعد اجتماع دام ما يقرب من 6 ساعات وشارك فيه 26 ممثلًا لمشغلي الاتصالات الرئيسيين من جميع أنحاء العالم، والذين يشكلون الهيئة الإدارية لـ GSMA.