اتصالات وتكنولوجيا

بعد «أوبو».. شاومي ترجئ إطلاق سلسلة هواتفها «Mi 10»

من المفترض طرحه 23 فبراير الجاري.
محمود جمال 3:47 م, الخميس, 13 فبراير 20 3:47 م, الخميس, 13 فبراير 20

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قررت شركة شاومي الصينية للهواتف المحمولة، تأجيل طرح احدث سلسلة هواتفها الذكية MI 10 إلى موعد لاحق وكان من المفترض إطلاقه يوم 23 فبراير الجاري، قبل انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر برشلونة الدولي للاتصالات 2020.

وبحسب بيان أصدرته الشركة -حصلت “المال” على نسخة منها- فإن السبب وراء الإرجاء يرجع إلى مخاوف الشركة من إصابة موظيفها وعملائها ووسائل الإعلام من الإصابة بفيروس كورونا، ومن المنتظر أن ينعقد المعرض خلال الفترة من 24 إلى 27 من الشهر الجاري.

وفقًا لموقع elpais الإسباني، اتخذت GSMA أمس الأربعاء قرارًا بإلغاء المعرض هذا العام، بعد اجتماع دام ما يقرب من 6 ساعات وشارك فيه 26 ممثلًا لمشغلي الاتصالات الرئيسيين من جميع أنحاء العالم، والذين يشكلون الهيئة الإدارية لـ GSMA.

وقالت المنظمة في بيان وقعه جون هوفمان الرئيس المسؤول عن المعرض: “لقد قررت GSMA الإلغاء بسبب القلق العالمي الناجم عن تفشي كورونا، والقلق بشأن السفر وغيرها من الظروف التي تجعل من المستحيل الاستمرار في هذا الحدث”.

بيان شاومي
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بقلم محمود جمال

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