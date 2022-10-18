بعد أن وصل سعر الطن لـ25 ألف جنيه.. «زراعة النواب» تطالب بتفعيل الرقابة على سوق الأعلاف

طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بتفعيل الرقابة على سوق الأعلاف للحد من التلاعب في أسعارها، وكذلك ضرورة التوسع في زراعة الاعلاف، للحفاظ على صناعة الدواجن.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والمستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، والسيد القصير وزير الزراعة، لمناقشة أزمة نقص أعلاف الدواجن.

وأوضح الحصري أن اجتماع اليوم يأتي بناء على توجيهات المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لعقد اجتماع لمناقشة ودراسة تداعيات نقص الأعلاف وأثرها على صناعة الأعلاف وعدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بشأن أزمة نقص الأعلاف.

وأضاف الحصرى: يعد قطاع الإنتاج الداجنى، من القطاعات الإنتاجية الهامة نظرًا لتحقيق الأمن الغذائي، وأيضًا نظرًا لما يحققه ذلك القطاع من مكانة عالمية متميزة.

وتابع الحصرى: تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في تداعيات لتلك الصناعة، مثل تأخر الافراج عن شحنات الأعلاف بسبب العملة الصعبة،

الأمر الذى دعا إلى التحرك السريع للحفاظ على تلك الصناعة، متابعا نشيد هنا بتوجيهات الرئيس السيسي للإسراع في في حل مشكلة الإنتاج الداجنى واستجابة رئيس الوزراء بعقد اجتماع لبحث الحلول على أرض الواقع.

وشدد الحصرى على أهمية تفعيل الرقابة للتأكد من وصول الشحنات المفرج عنها الى المزارع بكل شفافية، منتقدًا أن يكون سعر طن العلف 14 ألف جنيه ويتم بيعه بـ25 ألف جنيه، داعيًا إلى التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف.