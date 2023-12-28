بعد أنباء عن زيادة الفكة.. مصادر: لا مساس بأسعار كروت شحن المحمول أو أنظمة الفواتير

نفت مصادر في قطاع الاتصالات تطبيق أي زيادات جديدة على أسعار كروت شحن المحمول أو تغيير على تعريفة المكالمات الصوتية أو باقات الإنترنت بالسوق المصرية، مع الإبقاء أيضا على نظام الفاتورة .

وقالت المصادر إن شركات المحمول قررت رفع أسعار كروت الفكة فقط لامتصاص جزء من الزيادات المستمرة في تكاليف تقديم الخدمة للعملاء .

كانت أنباء قد تداولت على بعض المواقع الإلكترونية اليوم حول اتجاه شركات المحمول إلى زيادة أسعار كروت الفكة بنسبة 10% دون أي تأكيد من جهاز تنظيم الاتصالات أو المشغلين أنفسهم حتى الآن .

وبحسب تصريحات سابقة لمسئولين في شركات المحمول لـ”المال”، ارتفعت تكاليف تقديم الخدمة للعملاء خلال العام الجاري بحوالي 50 مليار جنيه، بسبب عدة عوامل، أبرزها ارتفاع فاتورة استيراد المعدات من الخارج، بنسبة بلغت 70% وتكلفة استهلاك الطاقة، ومنها المشتقات البترولية والكهرباء.

وقالوا إن زيادة تشغيل وصيانة محطات أبراج المحمول تهدد استمرار المشغلين في ضمان تقديم خدمة اتصالات جيدة للعملاء خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن الشركات تعاني منذ فترة من تراجع واضح في إيراداتها وتقلص أرباحها.

واضافوا أن الشركات تقدمت بعدة طلبات إلى جهاز تنظيم الاتصالات خلال الفترة الماضية لتحريك قيمة الخدمات، خاصة أن القطاع هو الوحيد الذي لم ترتفع أسعاره منذ سنوات، رغم تسجيل معدل التضخم مستويات قياسية.