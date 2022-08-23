بعد أنباء عن توقف السحب من فودافون كاش.. مصدر مسئول بالشركة: كان هناك عطل وحاليا يعمل بكفاءة

كشف مصدر مسئول في شركة فودافون مصر عن حقيقة وجود عطل فني في خدمة تحويل الأموال عبر المحمول فودافون كاش تؤدي إلى سحب أموال العملاء من المحافظ.

وأوضح المصدر في تصريحات ل،”المال” أن الخدمة شهدت بالفعل تعطل لعدة ساعات مما أدي إلى تنفيذ تحويلات من محفظة لآخرى كانت متوقفة نتيجة عطل خارج عن إرادتها ، مؤكدا أن فودافون كاش تعمل حاليا بكفاءة .

وأضاف قائلا : “عمل فريق فودافون باحترافية على سرعة استعادة كفاءة الخدمة”.

وأشار إلى أنه “بالنسبة للمعاملات المالية اللي تمت اليوم فيتم مراجعتها في الوقت الحالي ونؤكد على تقديمنا أفضل خدمة لعملائنا”.

تتيح خدمة المحفظة الإلكترونية على المحمول لمستخدمى المحمول فتح محفظة إلكترونية على خط الهاتف المحمول المسجل باسمك (حساب للهاتف المحمول)، إجراء معاملات مالية إلكترونيًا من خلال الهاتف المحمول (باستخدام الـUSSD أو التطبيق للهواتف الذكية) ومنافذ تقديم الخدمة مما يوفر عليك الوقت والنفقات والمجهود مع ضمان الخصوصية والسرية وحماية لك ولأموالك وذلك كله فى أى وقت ومن أى مكان من خلال الهاتف المحمول.