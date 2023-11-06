بعد أنباء شراء بيبسي للمصنع.. رئيس «سبيرو سباتس» يكشف خطط الشركة التوسعية

كشف المهندس يوسف طلعت، رئيس شركة سبيرو سباتس للمشروبات الغازية، في تصريحات، لـ”المال”، أنه لا يدرس حاليًّا الاندماج أو الاستحواذ على بعض الكيانات العاملة في المجال.

يأتي ذلك بعد أنباء وشائعات انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الأخرى عن شراء بيبسي لشركة سبيرو سباتس، بعد تلقّي الشركات الداعمة لإسرائيل خسائر فادحة، بسبب حملة المقاطعة للمنتجات الداعمة لها، وتوجه الكثيرين نحو الشركات المصرية مثل شركة سبيرو سباتس المصرية التي تأسست عام 1920.

وأضاف طلعت، في تصريحاته، أن الشركة تركز حاليًّا في زيادة الطاقة الإنتاجية الخاصة بها لمواجهة الطلب المتزايد على المنتجات في الفترة الحالية، بالإضافة إلى وجود خطط لتصنيع منتجات وأنواع جديدة للمشروبات الغازية.

وأشار إلى أن الشركة تقوم حاليًّا بالدراسات الخاصة بزيادة خطوط الإنتاج والطاقة الإنتاجية والتوسع في كل محافظات الجمهورية، واستغلال حالة ارتفاع الطلب المتزايدة في الفترة الحالية.

وأوضح أن مصنع سبيرو سباتس يعمل بكامل طاقته على مدار 24 ساعة؛ لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات في الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن المصنع يقوم بإنتاج نحو 150 ألف شرنك في اليوم الواحد، بواقع 1.05 مليون شرنك في الأسبوع الواحد.

وذكر طلعت، في تصريحات سابقة، لـ”المال”، أن الشركة تخطط لتدشين خط إنتاج جديد داخل مصنعها فى مدينة 6 أكتوبر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 4.5 مليون باكيت شهريًّا؛ لمواجهة الطلب المتزايد على المنتَج.

وأضاف أن الشركة تتطلع لتعزيز خططها الإنتاجية، عبر التوسع في إضافة خطوط الإنتاج، كما فتحت الشركة بابًا للتوظيف لتوفير فرص عمل جديدة مع زيادة الإنتاج،

ونوه بأن الشركة تعكف حاليًّا على دراسة إضافة بعض الأطعمة الجديدة، مثل منتجات الدايت؛ تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.