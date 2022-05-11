بعد أكثر من عقدين على إطلاقه.. «أبل» توقف إنتاج جهاز آيبود

تعتزم شركة أبل وقف إنتاج أجهزة آيبود بعد أكثر من 20 عاما من إطلاق الأجهزة التي أصبحت واجهة الموسيقى المحمولة ودشنت انطلاقتها الصاروخية لتصبح أكبر شركة في العالم، بحسب وكالة رويترز.

وقالت أبل في منشور على مدونة أمس الثلاثاء إن جهاز آيبود تاتش، الإصدار الوحيد من مشغل الموسيقى المحمول الذي ما زالت تبيعه، سيكون متوفرا حتى نفاذ المعروض.

أبل تطلق آيبود فى 2001

ومنذ إطلاقه في عام 2001، واجه آيبود سيلا من مشغلات الموسيقى المنافسة قبل أن تطغى عليه الهواتف الذكية والبث الموسيقي عبر الإنترنت، ومع صعود نجم أجهزة آيفون ضمن مجموعة أبل نفسها.

وخضع آيبود للعديد من التحديثات منذ إطلاقه، وتم إصدار النسخة التي يجرى استخدامها حتى الآن- آيبود تاتش- في عام 2007، وهو نفس العام الذي تم فيه إطلاق آيفون.

وتوقفت أبل عن الإعلان عن مبيعات آيبود في عام 2015.

أبل تفرض قيودا مشددة على إعداد العمل من المنزل

على صعيد آخر، عبّر موظفو آبل عن أفكارهم بشأن قيود الشركة المشددة على إعداد العمل من المنزل.

وأرسل مجموعة من الموظفين خطابًا إلى أعضاء الشركة التنفيذيين للتعبير عن عدم رضاهم عن قواعد العمل الجديدة المقيدة بالمكتب ، والتي تمنعهم من العمل عن بُعد لأكثر من يومين كل أسبوع.

قبل العودة المتوقعة لعملاق التكنولوجيا إلى العمل المكتبي في وقت لاحق من هذا الشهر ، تطالب مجموعة من موظفي آبل بمزيد من المرونة من الشركة.

في رسالة مفتوحة ، تدعي المنظمة ، التي تحمل اسم Apple Together ، أن خطة الشركة للعديد من الموظفين ليكونوا في المكتب ثلاثة أيام في الأسبوع لا تقدم أي مرونة تقريبًا على الإطلاق وقد تكون ضارة بالتزام الشركة بالتنوع.

أبل تحقق نتائج قياسية فى الربع الأول

وكشفت شركة آبل مؤخرا عن نتائجها المالية للربع الأول من العام المالي 2022 ، محققة نتائج قياسية وتاريخية على مستوى المبيعات في معظم الأقسام.

واستطاعت الشركة جني 123.9 مليار دولار من الإيرادات كرقم قياسي في تاريخها، وذلك بعد نمو المبيعات بنحو 11% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وساهمت هذه الأرقام بوصول صافي الدخل للشركة لنحو 34.63 مليار دولار وهو رقم قياسي كذلك في تاريخ الشركة.

مبيعات هواتف آيفون ترفع إيرادات أبل

ويعود الارتفاع الكبير في مبيعات آبل بفضل الرقم الضخم الذي حققته هواتف آيفون لأول مرة مع مبيعات وصلت إلى 71.6 مليار دولار ، وكذلك وصول قسم الأجهزة القابلة للارتداء والماك والخدمات إلى أرقام ربعية قياسية.

لكن هذه المرة لم تأت “الرياح كما تشتهي السفن” لجميع المنتجات، حيث شهدت مبيعات أجهزة آيباد تراجعًا بنسبة 14% في الربع الأول من 2022، مقارنة مع نفس الفترة من 2021.

وتعلل الشركة هذا الأمر بسبب الإمداد الضعيف لقطع ومعدات الأجهزة في الفترة الماضية بسبب تأثيرات جائحة كورونا بكل تأكيد ما منعها من مواكبة الطلب بالشكل المطلوب.