بعد أكبر خفض لإنتاج النفط منذ عام 2020.. خام برنت يصعد 4.16%

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بدعم من قرار أوبك+ إجراء أكبر خفض لإنتاج النفط منذ العام 2020 على الرغم من القلق حيال الركود وارتفاع أسعار الفائدة.

ويأتي الخفض الذي قرره تكتل أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها من بينهم روسيا، قبل حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي، وسيقلص الإمدادات في سوق تعاني بالفعل شح المعروض.

أكبر خفض لإنتاج النفط

وفي تمام الساعة 4:31 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 9.93 دولار أو 4.16% إلى 98.35 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 4.59 دولار، أو 5.13% إلى 92.99 دولار، بحسب وكالة بلومبرج.

ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني، ويقترب خام برنت من تسجيل ارتفاع بـ 9% هذا الأسبوع، لكنه لا يزال منخفضًا بشكل كبير بعد اقترابه في مارس من أعلى مستوى على الإطلاق عند 147 دولارًا للبرميل، بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وأضاف أن ارتفاع الدولار إلى الضغط على أسعار النفط وسط تصريحات من مسئولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تشير إلى أن البنك سيواصل تشديد السياسة النقدية بشكل حاد.

وتجعل قوة الدولار النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وتؤثر على النفط والأصول الأخرى التي تنطوي على مخاطر.