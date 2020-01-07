بعد أقل من 3 أسابيع على افتتاحه.. إغلاق مركز دعم كباتن أوبر بمصر الجديدة

لإجراء أعمال الصيانة على أن يتم تحديد موعد إعادة تشغيله لاحقًا

قررت شركة أوبر مصر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول إغلاق مركز الدعم الفني للكباتن في منطقة مصر الجديدة، وذلك بعد أقل من 3 أسابيع على افتتاحه.

وقالت الشركة، في رسالة نصية، للكباتن إن السبب يرجع إلى إجراء أعمال صيانة، وسيتم تحديد موعد إعادة تشغيل المركز لاحقًا.

يُشار إلى أن مركز مصر الجديدة تم افتتاحه يوم 17 ديسمبر الماضي، ويستهدف تقديم المساعدة المطلوبة للسائقين الذين يعملون عبر نظامى «إكس» و«سيليكت».

ومن المعروف أن أوبر تمتلك مركزًا رئيسيًّا للدعم الفنى فى مقر الجامعة الأمريكية بمنطقة وسط القاهرة.

وأعلنت أوبر الأمريكية، منذ أيام، إتمام صفقة الاستحواذ على منافِستها كريم الإماراتية رسميًّا، لتصبح بذلك الأخيرة تابعة ومملوكة لأوبر مع الاحتفاظ بعلامتها التجارية، على أن يتم تشكيل مجلس إدارة يضم ثلاثة أعضاء ممثلين عن أوبر، وعضوين عن كريم لإدارتها، علمًا بأن الشركتين ستقومان بتشغيل خدماتهما الإقليمية وأسمائهما التجارية بشكل مستقل.