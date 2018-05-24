بعد أشهر من اتهامات التحرش..المنتج الأمريكي هارفي واينستين سيسلم نفسه للشرطة

رويترزقال مصدر مطلع إن من المتوقع أن يسلم المنتج السينمائي الأمريكي هارفي واينستين نفسه لشرطة نيويورك يوم الجمعة وذلك بعد شهور من أفول نجمه في هوليوود بسبب اتهام عشرات النساء له بالاعتداء الجنسي عليهن.وامتنع يودا إنجلماير المتحدث باسم واينستين وبنيامين برافمان محاميه عن التعليق. ويأتي توجيه الات

رويترز

قال مصدر مطلع إن من المتوقع أن يسلم المنتج السينمائي الأمريكي هارفي واينستين نفسه لشرطة نيويورك يوم الجمعة وذلك بعد شهور من أفول نجمه في هوليوود بسبب اتهام عشرات النساء له بالاعتداء الجنسي عليهن.

وامتنع يودا إنجلماير المتحدث باسم واينستين وبنيامين برافمان محاميه عن التعليق. ويأتي توجيه الاتهامات لواينستين بعد تحقيق استمر شهورا.

وأكد شخص مطلع على القضية لرويترز النبأ طالبا عدم ذكر اسمه. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز ومنافذ إخبارية أخرى أيضا أن من المتوقع أن يسلم واينستين نفسه.

واتهمت أكثر من 70 امرأة المنتج المؤسس الشريك لميراماكس ستوديو وشركة واينستين بسلوكيات جنسية مشينة على مدى سنوات ومن بينها الاغتصاب. والاتهامات، التي نشرتها لأول مرة العام الماضي صحيفتا نيويورك تايمز ونيويوركر، أعطت شرارة انطلاق حركة (#مي تو) التي جاهرت من خلالها مئات النساء باتهام عدد من كبار رجال قطاعات الأعمال والحكومة والترفيه.

وينفى واينستين ممارسة الجنس مع أي امرأة دون رضاها.

وذكرت صحيفتا نيويورك تايمز ونيويورك ديلي نيوز أن اتهامات ستوجه لواينستين على خلفية مزاعم امرأة واحدة على الأقل هي لوسيا إيفانز التي كانت ممثلة صاعدة وقالت لصحيفة نيويوركر إن واينستين أرغمها على ممارسة الجنس الفموي معه عام 2004.

ولم تتضح حتى مساء الخميس بالتحديد طبيعة الاتهامات الموجهة من قبل جهات الادعاء في مانهاتن.

وامتنعت شرطة نيويورك ومكتب المدعي العام الجزئي عن التعليق على القضية.