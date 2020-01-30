بعد أسبوع وحيد للمكاسب صناديق الاستثمار تعاود الخسائر

عادت أسعار وثائق صناديق الاستثمار للمسار الهابط سريعًا وبشكل جماعى فى تعاملات الأسبوع الماضي، بضغط تراجع مؤشر السوق الرئيسى EGX30 باستثناء الصناديق النقدية والدخل الثابت التى لا ترتبط بتحركات البورصة.

وشهدت سوق المال الأسبوع الماضى هبوطا على كافة الأصعدة، وأغلق EGX30 عند مستويات 13728 نقطة، وانخفض EGX70 بنسبة 0.34% إلى 534 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.56% إلى 1383 نقطة.

كما تراجعت غالبية القطاعات ليشهد 12 منها انخفاضًا، وتضم العقارات والمواد الأساسية، بينما ارتفعت 5 قطاعات فقط.

وتراجع رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.63% ما يعادل 4.4 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، ليبلغ 697.3 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، مقابل 701.7 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

وبلغت تداولات الأسبوع المنقضى 10.4 مليار جنيه بكمية 767 مليون ورقة مالية عبر التداول على 84 ألف عملية منفذة، مقارنة بـتعاملات 12.6 مليار جنيه فى الأسبوع السابق، بكمية 1.059 مليار ورقة مالية من خلال 100 ألف عملية.

وكان نصيب الأسهم من التعاملات 23.93% من إجمالى قيم التعامل داخل المقصورة، بينما كانت قيمة التداول على السندات 76.07% خلال الأسبوع.

«سندى» أقل الهابطين فى المتوازنة

سجلت فئة الصناديق المتوازنة تراجعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وكان صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» الأقل هبوطًا بين أعضاء الفئة بنسبة 0.16% بقيمة 13.22 جنيه للوثيقة. وحلّ وصيفًا صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي» بنسبة تراجع 0.26% بقيمة 254.1 جنيه للوثيقة، وثالثًا من حيث الأقل تراجعًا جاء صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة» بنسبة 0.28% بقيمة 235.1 جنيه للوثيقة، ورابعًا جاء صندوق مصر الخير بنسبة هبوط 0.53% بقيمة 318.85 جنيه، وخامسًا حلّ صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» بنسبة 0.53% بقيمة 318.85 جنيه للوثيقة . وكان صندوق البنك الأهلى الأول الأكثر تراجعًا بفئة المتوازنة مسجلًا هبوط قدره 1.64% بقيمة 38.44 جنيه.

«استثمار CIB» يهرب من تراجعات الأسهم

شهدت تعاملات صناديق الاستثمار– فئة الأسهم- خلال الأسبوع الماضي، تراجعات جماعية ونجح صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار» فى الفرار من رحلة الهبوط، وذلك بالثبات على مستوى سعر وثيقته دون أية تغييرات تذكر.

وكان صندوق البنك المصرى الخليجى الأقل هبوطًا بنسبة 0.76% بقيمة 259.77 جنيه، وخلفه صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثانى بنسبة 0.76% بقيمة 181.5 جنيه، ومعهم فى المركز الرابع صندوق بنك الإسكندرية بنسبة هبوط 0.77% بقيمة 356.29 جنيه، وخامسًا جاء صندوق بنك كريدى أجريكول الأول بنسبة 0.78% بقيمة 398.39 جنيه.

وحلّ صندوق فاروس 1 فى المركز الأخير بترتيب الفئة بنسبة هبوط قدرها 2.4% بقيمة 90.15 جنيه.

«أصول» يقتنص صدارة النقدية

نجحت الصناديق النقدية والتى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة فى الحفاظ على الصعود الجماعي، وشهدت تعاملات الأسبوع اقتناص صندوق البنك التجارى الدولى «أصول» صدارة الترتيب بنسبة ارتفاع 0.27% بقيمة 416.94 جنيه.

وفى المركز الثانى حل صندوق بنك الإسكندرية النقدى بنسبة ارتفاع 0.24% بقيمة 38.30 جنيه للوثيقة، وثالثًا سجل صندوق مصر للتأمين حضوره بنسبة ارتفاع 0.24% بقيمة 18.41 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الرابع جاء صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث بنسبة 0.24% بقيمة 1008.28 جنيه، وخامسًا حل صندوق بنك QNB الأهلى بنسبة 0.23% بقيمة 367.40 جنيه للوثيقة.

وعلى مستوى الدخل الثابت حصد صندوق البنك العربى الأفريقى الدولى «جذور» صدارة الترتيب بنسبة 0.25% بقيمة 23.24 جنيه، وخلفه صندوق التجارى الدولى «ثبات» بنسبة ارتفاع 0.24% بقيمة 284.63 جنيه، وثالثًا صندوق بنك القاهرة «الثابت» بنسبة ارتفاع 0.22% بقيمة 226.59 جنيه، ورابعًا حل صندوق بنك الإسكندرية الثالث بنسبة 0.21% بقيمة 27.73 جنيه، وخامسًا صندوق الأهلى الثامن بنسبة 0.21% بقيمة 1761.84 جنيه، وسادسًا صندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصري» بنسبة 0.19% بقيمة 213.69 جنيه.

«سنابل» الأكثر أفولًا فى الإسلامية

سجلت الصناديق الإسلامية تراجعًا جماعيًّا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فيما كان صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» الأكثر تراجعًا بنسبة 2.31% بقيمة 123.07 جنيه.

وجاء صندوق بنك فيصل الإسلامى فى المركز الأول من حيث أقل الهابطين بنسبة تراجع 0.18% بقيمة 113.41 جنيه للوثيقة، وثانيًا حل صندوق بنك البركة مصر بنسبة 0.57% بقيمة 103.22 جنيه، وثالثًا صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» بنسبة 0.94% بقيمة 14.75 جنيه، ورابعًا صندوق بنك الكويت الوطنى «حياة» بنسبة هبوط 0.96% بقيمة 17.99 جنيه، وخامسًا صندوق بنك مصر الرابع بنسبة 1.02% بقيمة 101.06 جنيه.

كما هبطت الصناديق الإسلامية المتوازنة بتراجع صندوق بنك عودة «ازدهار» بنسبة 0.35% بسعر 177.25 جنيه للوثيقة، ووثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بنسبة 0.1.12% لتصل إلى 91.25 جنيه للوثيقة.

انخفاض جماعى لتحديد الأصول

هبطت أسعار وثائق صناديق تحديد الأصول بشكل جماعي، وحل صندوق الأسهم المتداولة كأقل الهابطين بنسبة 0.74% بقيمة 5.33 جنيه للوثيقة، وخلفه صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة 0.90% بقيمة 165.84 جنيه، وأخيرًا صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الثانى بنسبة 0.97% بقيمة 127.22 جنيه للوثيقة.

وارتفعت أسعار وثائق صندوق مصر النقدى «الدولار» بنسبة 0.03% لتصل لمستوى 11.863 دولار للوثيقة، فيما ارتفعت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو بشكل طفيف للغاية لتصل لمستوى 10.986 يورو.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الأوراق المالية فى تحديد أنواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الإجمالى كما يلي:

أـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب- يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسومًا على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج- معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة)ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة).

– تم الترتيب وفقًا لدرجة المخاطرة على أساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافًا إليه إجمالى التوزيعات عن السنوات الثلاث المنتهية فى نهاية الأسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من 5-1.

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الأسهم، كما يزداد العائد أيضًا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى الوقت نفسه تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال السنوات الثلاث الماضية وتستبعد الصناديق التى يقلّ عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.