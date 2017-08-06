بعد أسبوع من الإعلان.. رفع أسعار إلانترا إتش دي 2018

أحمد شوقي: قبل نهاية يوليو الماضي بنحو أسبوع أرسلت شركة جي بي أوتو غبور وكيل هيونداي إلى شبكة موزعيها لأول مرة قائمة بأسعار موديل 2018 من إلانترا إتش دي المجمعة محليًا؛ لكن لم يتم توريده بالفعل إلى الموزعين حتى نهاية الشهر. ومع بداية أغسطس الجاري ارسلت الشركة إلى شبكة موزعي هيونداي قائمة سعرية

أحمد شوقي:

قبل نهاية يوليو الماضي بنحو أسبوع أرسلت شركة جي بي أوتو غبور وكيل هيونداي إلى شبكة موزعيها لأول مرة قائمة بأسعار موديل 2018 من إلانترا إتش دي المجمعة محليًا؛ لكن لم يتم توريده بالفعل إلى الموزعين حتى نهاية الشهر.

ومع بداية أغسطس الجاري ارسلت الشركة إلى شبكة موزعي هيونداي قائمة سعرية جديدة لطراز إلانترا إتش دي لموديل 2017 وكذلك 2018؛ رغم أن التسليمات لم تبدأ بعد. وتراوحت الزيادات بالنسبة لموديل 2018 بين 2000 و5000 جنيه؛ فيما تراوحت بين 1900 و5000 جنيه لموديل 2017.

وأوضح أحد موزعي شركة جي بي أوتو غبور أن الوكيل بدأ مؤخرًا تسليم الموديل الجديد من إلانترا إتش دي إلى شبكة الموزعين؛ موضحًا أنه لا يشتمل على تعديلات ملحوظة مقارنة بموديل 2017.

وأضاف أن الوكلاء يلجأون أحيانًا للإعلان عن الموديلات الجديدة من السيارات دون تسليمها بالفعل إلى شبكة الموزعين رغبة في تنشيط مبيعات الموديل السابق؛ خاصة إذا كانت القوائم السعرية للعلامة التجارية تتضمن فروقًا ملحوظة بين أسعار الموديلين.

وأضاف أنه تم اتباع نفس الاستراتيجية مع السيارة جيلي إيمجراند 7؛ من خلال الإعلان عن موديل 2018 قبل تسليمه لشبكة الموزعين؛ حيث يستهدف الوكيل التخلص من مخزون 2017 لإنتاج وطرح الموديل الجديد دون خسائر ودون إعطاء فرصة للموزعين لضرب السياسات السعرية للوكيل.

وأرجع الموزع الزيادات السعرية للموديلات الجديدة مقارنة بموديلات 2017 إلى أن الشركات تضطر لدفع رسوم ضريبية أو جمركية جديدة في حالة تسويق موديلات العام الجديد قبل حلوله؛ بما يقدر بنحو 4% من سعر السيارة.



وتبدأ أسعار إلانترا إتش دي 2017 بـ 226.9 ألف جنيه للفئة الأولى وتصل إلى 257.9 ألف جنيه للفئة الأعلى؛ بزيادات تتراوح قيمتها بين 1900 جنيه و5 آلاف جنيه.

وتبدأ اسعار موديل 2018 من 230.9 ألف جنيه للفئة الأولى وتصل للفئة الأعلى إلى 264.9 ألف جنيه؛ بزيادات تتراوح بين 2000 جنيه و5 آلاف جنيه.