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«بعد أسبوع بحث».. انتشال جثمان آخر ضحايا حادث غرق عمال بمنشأة القناطر

كان على متن السيارة في الخلف 10 فتيات و13 ولدًا -أعمارهم لم تتجاوز 15 عامًا.
أماني عوض 4:28 م, الأثنين, 17 يناير 22 4:28 م, الأثنين, 17 يناير 22

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من انتشال جثمان آخر ضحايا حادث غرق عمال يستقلون سيارة ربع نقل، بعدما سقطت في نهر النيل بقرية القطا، في منشأة القناطر بمحافظة الجيزة أثناء صعود معدية، بعد أسبوع من البحث عنها وتدعى “شروق”.

تعود الواقعة، إلى تلقي الأجهزة الأمنية، بلاغًا بسقوط سيارة ربع نقل على متنها 23 عاملًا بينهم أطفال، أثناء عودتهم من العمل بإحدى المزارع على طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي، إلى قرية أشمون بمحافظة المنوفية عن طريق عبور إحدى المعديات، الإثنين الماضي.

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واتضح أن على متن السيارة في الخلف 10 فتيات و13 ولدًا -أعمارهم لم تتجاوز 15 عامًا- عائدين من مزرعة دواجن يعملون بها لجمع البيض، ونجحت في إنقاذ 14 منهم، وانتشال جثامين باقي الضحايا.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على سائق سيارة ربع نقل المتسبب في الحادث، وتمكنت من انتشال السيارة الغارقة.

وكشفت التحريات أنه أثناء صعود السيارة أعلى المعدية لم يتحكم قائدها في الفرامل، وسقطت من الجهة الأخرى في مياه النيل.

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وأضافت التحريات أن الأطفال من عزبة جمال الفرنساوي بقرية أطاليا بمحافظة المنوفية، ويذهبون يوميًا للمزرعة، في السيارة التي تعيدهم مرة أخرى لمنازلهم.

انتشال جثتين وضبط السائق.. تفاصيل غرق سيارة تقل 23 عاملًا بمنشأة القناطر

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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