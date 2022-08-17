بعد أزمته الصحية.. محمد عبد الرحمن يظهر في العرض الخاص لفيلمه الجديد «الدعوة عامة»

يحتفل حاليا نجم مسرح مصر الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ”توتا” بالعرض الخاص لفيلمه السينمائي الجديد ” الدعوة عامة ” في سينما مول العرب بـ6 أكتوبر بحضور باقي أبطال الفيلم .

ويعتبر هو الظهور الأول لعبد الرحمن بعد أزمته الصحية الأخيرة التي أثارت قلقا لدى محبيه وزملاؤه بالوسط الفني بعد قيامه باجراء عملية جراحية بالقلب وابتعاده عن الظهور تماما لفترة .

يذكر أيضا أن فيلم الدعوة عامة يعتبر من الأعمال السينمائية الكوميدية المطروحة في دور العرض السينمائي بمصر حاليا ، ويشارك في بطولته كوكبة من الفنانين أبرزهم أحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد والفيلم تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج وائل فرج .