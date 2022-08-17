Loading...

بعد أزمته الصحية.. محمد عبد الرحمن يظهر في العرض الخاص لفيلمه الجديد «الدعوة عامة»

فيلم الدعوة عامة يعتبر من الأعمال السينمائية الكوميدية المطروحة في دور العرض السينمائي بمصر

بعد أزمته الصحية.. محمد عبد الرحمن يظهر في العرض الخاص لفيلمه الجديد «الدعوة عامة»
أحمد حمدي

أحمد حمدي

10:38 م, الأربعاء, 17 أغسطس 22

يحتفل حاليا نجم مسرح مصر الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ”توتا” بالعرض الخاص لفيلمه السينمائي الجديد ” الدعوة عامة ” في سينما مول العرب بـ6 أكتوبر بحضور باقي أبطال الفيلم .

ويعتبر هو الظهور الأول لعبد الرحمن بعد أزمته الصحية الأخيرة التي أثارت قلقا لدى محبيه وزملاؤه بالوسط الفني بعد قيامه باجراء عملية جراحية بالقلب وابتعاده عن الظهور تماما لفترة .

يذكر أيضا أن فيلم الدعوة عامة يعتبر من الأعمال السينمائية الكوميدية المطروحة في دور العرض السينمائي بمصر حاليا ، ويشارك في بطولته كوكبة من الفنانين أبرزهم أحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد والفيلم تأليف  كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج وائل فرج .

أحمد حمدي

أحمد حمدي

10:38 م, الأربعاء, 17 أغسطس 22