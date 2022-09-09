بعد أزمتها الأخيرة.. تعرف على أنشطة شركة كابيتر للتجارة الإلكترونية

شهدت الساعات الأخيرة تداول العديد من الأنباء عن أزمة تمر بها شركة كابيتر للتجارة الإلكترونية انتهت بإصدار الشركة بيانا يتضمن عزل مؤسسي الشركة من مناصبهم التنفيذية.



وتتضمن السطور التالية معلومات عن الشركة التي تصدرت محركات البحث في الساعات الأخيرة .

تاريخ التأسيس والنشاط

تأسست كابيتر على يد أحمد نوح ومحمود نوح عام 2019 وبدأت العمل رسميا عام 2020 .

عملت في مجال التجارة الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووصلت إلى مركز متقدم في المجال، وتعتبر ثاني أكبر لاعب في مجال التجارة الإلكترونية.

وبحسب تصريحات سابقة للمؤسس محمود نوح في حواره مع برنامج CEO level الذي يقدمه الكاتب الصحفي حازم شريف رئيس تحرير جريدة “المال”، كانت الشركة تستهدف الوصول إلى مليار دولار إيرادات سنويا بحلول العام القادم، إلى جانب التوسع في 8 دول على أن يصل العدد إلى 10 دول في عام 2025 .

توسعات وتمويلات





حصلت على تمويلات seed round بقيمة 6 ملايين دولار مقابل بيع جزء من أسهم الشركة لمستثمرين.



التمويل ساهم في 80 % من رأسمال الشركة مقابل بيع 20% للمستثمرين.

تلقت تمويلا آخر بقيمة 33 مليون دولار في شهر سبتمبر من العام الماضي بقيادة عدد من كبرى شركات رأس مال المخاطر والمستثمرين على رأسهم Cpital quona و MSA capital و Savola venture إلى جانب Accion venturelab و Foundation ventures و Accion venture lab و Derayah ventures.

أزمة الشركة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مت يفيد بأن أزمة شركة كابيتر لاتزال غير واضحة المعالم بالتحديد قد تمثل هزة كبيرة لمجال تمويل الشركات الناشئة في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة .

وأعلن مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة كابيتر – الشركة المصرية في مجال التجارة الإلكترونية المتخصصة في خدمة التجار – منذ ساعات أنه اعتبارًا من 6 سبتمبر، تم عزل محمود نوح وأحمد نوح من مناصبهم التنفيذية كرئيس تنفيذي للشركة ورئيس تنفيذي للعمليات بقرار يسري مفعوله فوراً.

يأتي هذا الإجراء عقب عدم وفاء محمود وأحمد نوح كشركاء مؤسسين للشركة بالتزاماتهم وواجباتهم التنفيذية تجاه الشركة خلال الأسبوع الماضي.. إلى جانب عدم الحضور أمام ممثلي مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين خلال زياراتهم المتكررة لمقر الشركة الأسبوع الماضي لإتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة لعملية دمج محتملة للشركة مع كيان آخر.

عزل المؤسسين

وأعلن مجلس الإدارة عن تعيين ماجد الغزولي، الرئيس التنفيذي للشئون المالية لشركة كابيتر، كرئيس تنفيذي مؤقت للشركة وذلك حتى حضور محمود وأحمد نوح فعليًا وشخصيًا للاجتماع مع مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين، وتهدئة المخاوف بين الموظفين والموردين والدائنين وأصحاب المصلحة.

بينما تعمل القيادة على إدارة العمليات ومواصلة المحادثات مع الكيان المخطط له الاندماج مع الشركة، والذي لايزال يبدي اهتمامًا بأصول كابيتر.