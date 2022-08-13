بعد أزمة كلمات «ولاد لذينة» و«بطلوا حوارات».. الشاعر صلاح عطية: لن أترك حقي

أعرب الشاعر الغنائي صلاح عطية لـ”المال” عن استيائه الشديد مما حدث معه الساعات الأخيرة حينما اكتشف سرقة كلمات أغنية منه اسمها ” ولاد لذينة ” تعاون فيها مع المطرب الشعبي محمد سلطان قدمها عام 2016، حيث حققت أكثر من 15 مليون مشاهدة.

وأوضح أنه “فوجئ أن أغنية جديدة “بطلوا حوارات” للمطربين الشعبيين أحمد عامر وحمزة الصغير سرقت جملة ناس ولاد لذينة ناس بتوع مصالح لا مش هاسامح من أغنيته ولاد لذينة”.

وأكد أنه قام بنشر فيديو عبر حسابه الرسمي يظهر فيه ماحدث معه وكلمات أغنيته والأغنية الجديدة.

وأشار عطية إلى أنه قام بالتواصل مع السيناريست مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين باعتباره عضوا فيها، وكذلك الشاعر مصطفى مرسي رئيس لجنة التظلمات ضمن مجلس إدارة الجمعية.

وأضاف : “أكدا لي أنه سيتم بحث هذا الأمر وقدمت شكوى في شاعر الأغنية الجديدة وطلبت التعامل من خلال مادة 181 بقانون 82 لسنة 2002 لحماية الملكية الفكرية”.

ولفت إلى أنه لم يترك حقه قانونا.