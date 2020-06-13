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بعد أزمة «غلاف روزاليوسف» .. الكنيسة القبطية تشيد بموقف الهيئة الوطنية للصحافة

مع تحويل رئيس تحرير المجلة للتحقيق، وتغيير غلاف العدد الذي يحمل الإساءة
المال - خاص 7:32 م, السبت, 13 يونيو 20 7:32 م, السبت, 13 يونيو 20

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أشادت الكنيسة القبطية بموقف الهيئة الوطنية للصحافة في أزمة غلاف روزاليوسف وأصدرت بيان قالت فيه: تشكر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة السيد كرم جبر، للخطوات الحازمة والسريعة التي اتخذتها، تعاملًا مع المعالجة الصحفية غير المنضبطة المنشورة في مجلة روز اليوسف ( عدد السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٠ )، مع تحويل رئيس تحرير المجلة للتحقيق، وتغيير غلاف العدد الذي يحمل الإساءة.

وتأمل الكنيسة في المستقبل مزيدًا من الانتباه والانضباط المهني والمعالجة الحكيمة في التعامل مع الأخبار الكنسية حفاظًا على التماسك الاجتماعي والمصالح العليا للدولة المصرية التي تحتاج منا جميعًا التضامن والتآخي والدفاع المخلص عنها.

وتصلي الكنيسة من أجل مصر وأمنها وسلامها وخروجها من كل المصاعب والمخاطر التي تحيط بها.

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بقلم المال - خاص

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