بعد أزمة خصوصية البيانات.. «واتس آب» يستجدي ثقة المستخدمين مجددا

بدأ تطبيق المحادثة الشهير “واتس اب”ط المملوك لشركة “فيسبوك” في استجداء المستخدمين من خلال سلسلة رسائل أكد خلالها عدم نيته مشاركة البيانات مع الشركة الأم ومن ثم الحفاظ علي خصوصية العملاء في محاولة لكسب ثقة المستخدمين مرة أخرى.

وقال “واتس اب” إنه لا يستطيع قراءة المحادثات الشخصية للمستخدمين خاصة وأنها محمية بخاصية التشفير التام بين المرسل والمستقبل للرسائل، كما لا يستطيع أيضا مشاركة الموقع الجغرافي للمستخدم مع أي وسيلة تواصل اجتماعي أخرى.

يشار إلي أن الفترة الماضية شهدت جدلا واسعا حول تطبيق “واتس اب” بعدما أعلن عن تطبيق تحديث جديد في سياسة خصوصية بيانات المستخدمين بداية من 8 فبراير المقبل يسمح للفيس بوك بمشاركة جهات اتصال المستخدمين مما تسبب في موجة هجرة جماعية إلي تطبيقات أخرى منها تيلجرام وسيجنال بحثا عن بديل.

وأصدر “واتس اب” بيانا يوم الجمعة الماضية عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك أكد خلاله علي عدم نيته تعليق حساب أي شخص أو حذفه في 8 فبراير، وسنعيد خطط أعمالنا إلى ما بعد مايو.