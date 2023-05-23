بعد أزمة «بغدودة».. وزير الرياضة: صناعة البطل الأوليمبي تكلف 2 مليون دولار

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن القيمة المالية التي يحصل عليها اللاعب الشاب حال التتويج ببطولة في إحدى الألعاب الرياضية، وذلك على إثر الأزمة الأخيرة التي حدثت مع اللاعب أحمد فؤاد بغدودة.

وقال أشرف صبحي، خلال تصريحات تليفزيونية: «اللاعب الشاب يحصل على مكافأة من 10 لـ15 ألف جنيه عند حصوله على بطولة، واللاعب يقيم بشكل منتظم داخل المركز الأوليمبي طوال العام دون تكلفة».

وتابع: «صناعة البطل الأوليمبي تكلف 2 مليون دولار، ونحن نقوم بتوفير الرعاية الكاملة لكل أبطالنا، كما أن الوزارة تبحث في قرى ونجوع مصر عن شباب؛ من أجل تأهيلهم ليكونوا أبطالًا لمصر».

وعلق وزير الرياضة على هروب اللاعب

، حيث قال: «وزارة الشباب والرياضة تقاوم ظاهرة هروب اللاعبين، والتي يقف خلفها شخص مقيم في فرنسا».

وأضاف: «ليس لدينا ما يمنع من احتراف أي لاعب وفقًا لإجراءات ولوائح تنظم الاحتراف وليس بالشكل الذي ظهر عليه الأمر مؤخرًا».