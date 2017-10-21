بعد أزمة الخشخاش.. وقف استيراد القمح الفرنسي مؤقتًا

تخوفات أوكرانية من خسارة سوق القاهرة خالد بدر الدين ومحمد مجدي قال مصدر مطلع في الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن شحنة القمح الفرنسي والتي تم اكتشاف بذور الخشاش بها، أدت إلي اتخاذ قرار ـ بشكل غير رسمي ـ بالتوقف مؤقتاً عن استيراد الأقماح من الموردين ا

تخوفات أوكرانية من خسارة سوق القاهرة



خالد بدر الدين ومحمد مجدي

قال مصدر مطلع في الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن شحنة القمح الفرنسي والتي تم اكتشاف بذور الخشاش بها، أدت إلي اتخاذ قرار ـ بشكل غير رسمي ـ بالتوقف مؤقتاً عن استيراد الأقماح من الموردين الفرنسين، وذلك من خلال المناقصات التي يتم طرحها في البورصات العالمية.

وأكد المصدر، لـ”المال”، أن السفير الفرنسي، قام بعقد اجتماع مع وزير التموين، يوم الأربعاء الماضي، وبصحبته رئيس الاتحاد التعاوني لتسويق الأقماح، وممثل عن شركة التصدير الفرنسية، وذلك للوقوف على آخر المستجدات في شحنة القمح والتي تم ضبط بذور خشخاش بها.

وأضاف المصدر، أن تلك ليست المرة الأولي التي يتم فيها العزوف عن استيراد الأقماح من دولة معتمدة لدي مصر، حيث أن ذلك تم منذ سنوات بعد اكتشاف إصابة شحنات قمح روسية بمواد مسرطنة، وتم وقف الاستيراد منها لفترة من الزمن، بينما في الحالة التي تشهدها مصر حالياً فهناك شحنتان من دولتان وهي رومانيا، وفرنسا.

وأوضح المصدر، أن أكبر 5 دول يتم الاعتماد عليهم في استيراد الأقماح إلي مصر، هم روسيا، رومانيا، فرنسا، أوكرانيا، أمريكا، وذلك لتوفير الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز المدعم، موضحاً أن أفضلية تلك الدول عن باقي المناشئ، هو إنخفاض قيمة نولون النقل والشحن، والتي تصل إلي 150% أقل من باقي الدول.

يشار إلي أن هناك 13 دولة معتمدة لدي مصر كمناشئ مفتوحة لاستيراد الأقماح، وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وأوكرانيا، وروسيا، ورومانيا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، والأرجنتين، والمملكة المتحدة البريطانية، وبولندا، وكازاخستان، وبلغاريا.

وقال المصدر إن رومانيا لم تطلب حتي الآن عقد اجتماع مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك من خلال سفيرها في القاهرة، موضحاً أن المناقصات القادمة التي سيتم طرحها ستوضح إن كان لشحنة القمح الرومانية المحتوية على بذور الخشخاش والتي تم ضبطها، ستؤدي إلي وجود أزمة من عدمه.

وكانت مديرية الحجر الزراعي، بميناء سفاجا البحري، الشهر الماضي، رفضت تفريغ شحنة القمح الفرنسية، التي تقدر بـ59 ألف طن مستوردة لصالح هيئة السلع التموينية، وذلك لوجود بذور الخشخاش بداخلها، للمرة الثانية في أقل من شهر بعد منع دخول شحنة رومانية تزن 63 ألف طن لنفس السبب، بالإضافة إلى وجود فطر الإرجوت بالشحنة، وتولت النيابة العامة التحقيق فيهما بعد إحالتهما للنائب العام.

وكان وزير الزراعة الأوكراني، قال إن أوكرانيا قد تخسر سوق القمح المصرية، ثاني أكبر أسواقها لتصدير القمح، جراء متطلبات جديدة للاستيراد مواتية لمنافستها روسيا.

وصدرت أوكرانيا نحو 2.5 مليون طن من القمح إلى مصر في موسم 2016-2017 أو نحو 14% من إجمالي صادرات البلاد من القمح البالغ 17.5 مليون طن، بحسب شركة أوكر أجرو كونسلت للاستشارات.

وقال الوزير مكسيم مارتينيوك لرويترز ”لا أستبعد أن يكون لدينا مشكلات في الصادرات إلى مصر هذه السنة التسويقية، وسيحصلون على كميات أقل من قمحنا“.

وأضاف في مقابلة أجريت في كييف ”قد نخرج من السوق المصرية بصفة عامة لأننا لا نملك مثل تلك الكميات والمواصفات التي يمكن أن نوفرها لمصر“.

وفرضت مصر أكبر مشتر للقمح في العالم في ربيع العام الحالي متطلبات جديدة للقمح المستورد، إذ رفعت نسبة البروتين المطلوبة في القمح المستورد من أوكرانيا وروسيا إلى 12.5%، ما دفع “مارتينيوك” للقول بأن هذه الخطوة قد تدعم الموردين الروس.

وأضاف أن هناك يرجع ذلك إلى زيادة إمدادات الحبوب الروسية، وإذا كان المشتري يعتزم شراء حبوب روسية، فمن المستبعد أن نستطيع تغيير أي شيء“.

وقال مارتينيوك إنه سيتعين على أوكرانيا تعزيز صادراتها إلى الأسواق الآسيوية لتعويض أي انخفاض محتمل في التجارة مع مصر.

وفي موسم 2016-2017 الممتد من يوليو إلى يونيو صدرت أوكرانيا نحو 6.6 مليون طن من القمح إلى تايلاند وإندونيسيا والفلبين وبنجلادش وكوريا، وتمثل تلك الأسواق نحو 38%، من صادراتها من القمح.